Universidad Católica vivirá un día histórico este fin de semana con la inauguración del Claro Arena. Sin embargo, Unión Española de Miguel Ramírez quiere ser el invitado de piedra de la fiesta.

Los Cruzados pasan por un buen presente gracias al triunfazo frente a Colo Colo en el Estadio Monumental. El 4-1 fue un espaldarazo para el trabajo de Daniel Garnero en el equipo de Las Condes e intentará ratificar este buen juego ante los Hispanos.

Ramírez advierte a la UC

Mientras Universidad Católica se prepara de cara a una fiesta, Unión Española vive sus propias necesidades. Están en zona de descenso y deben quedarse con la victoria para poder luchar por la salvación. Miguel Ramírez, DT de los Hispanos, habló del momento de su equipo.

“Siento que contra Iquique hicimos un gran partido, sobre todo el primer tiempo, de lo mejor que futbolísticamente habíamos mostrado, con mucha llegada, pero hemos carecido de esa puntada final, de ese último pase, de ese finiquito“, explicó Ramírez.

Unión Española está en el 15° puesto con 14 puntos, en zona de descenso directo. Para mantener la categoría deben llegar al 14° puesto, donde se ubica Deportes Limache con 17 unidades a 3 unidades de Deportes Limache. Por esta razón, no les sirve especular en Las Condes.

“Nuestra necesidad es de sumar de a tres, más allá si jugamos de local o visita. Nuestro pensamiento, nuestro trabajo y el foco está puesto en jugar a ganar, en jugar de acuerdo a las características que vamos a ir desarrollando en la semana previo al partido que sea de turno“, detalló Cheíto.

El Claro Arena debuta con el choque entre U. Católica y U. Española. Imagen: Photosport

En Universidad Católica hay grandes expectativas por la apertura del Claro Arena, pero en Independencia intentan no darle mucha importancia a este hecho. “Hay una situación aparte también que se va a vivir por el tema de la inauguración, entonces por eso nuestro foco no lo podemos perder”, cerró el entrenador de Unión Española.