U. Católica presenta a su refuerzo estrella: así fue anunciado Matías Palavecino

U. Católica presentó a Matías Palavecino, su cuarto refuerzo para la temporada 2026. Así fue el anuncio.

Por Javiera García L.

U. Católica no para de anunciar refuerzos. Después de oficializar a tres jugadores nuevos para la temporada 2026, los cruzados anunciaron a su cuarta contratación: Matías Palavecino.

La llegada de una de las figuras del campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, no era una sorpresa. Hace unos días, ya había firmado un principio de acuerdo para su llegada como agente libre.

Después de unos días de vacaciones, el jugador se presentó en el Claro Arena para firmar su contrato. “Hola, cruzados, ya estoy aquí. Vamos con todo por este 2026“, fueron las primeras palabras de Matías Palavecino.

Comunicamos oficialmente la llegada de Matías Palavecino al plantel de U. Católica para la próxima temporada. Proveniente de Coquimbo Unido, el jugador superó hoy (lunes) los exámenes médicos y ya firmó su contrato con el club”, informaron en redes sociales.

El mercado de fichajes de U. Católica

U. Católica ya suma cuatro refuerzos. Además de Matías Palavecino, los cruzados ya presentaron a Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernando Cerezo. Todos se presentarán este lunes 5 de enero a la pretemporada.

Además, los cruzados aseguraron las estadías de Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Jhojan Valencia, Eugenio Mena y Darío Melo después de renovarles sus contratos.

