Universidad Católica inauguró su nuevo estadio en San Carlos de Apoquindo, el Claro Arena. El recinto, totalmente remodelado, acogerá esta noche su primer partido cuando juegue el elenco femenino de la UC ante Santiago Morning.

Pero no solamente a nivel deportivo hace noticia. También la tecnología es muy moderna y los ejecutivos anunciaron que el recinto cuenta con una robusta red 5G que abarca todos los espacios del nuevo reducto.

De hecho se hizo una promesa: anunciaron que en los próximos meses dispondrá de un sistema WiFi de alta densidad y velocidad, que permitirá que 20 mil personas se conecten al mismo tiempo en el estadio de Las Condes.

Así podrán subir videos en alta calidad, hacer videollamadas sin cortes y disfrutar de experiencias de realidad aumentada sin desfase, serán algunos de los beneficios de esta red.

La similitud del Claro Arena con el estadio del Tottenham

De hecho indican que operará con una conectividad similar a lo que ya ocurre en los recintos más avanzados del mundo, como el Tottenham Hotspur Stadium de Londres o el SoFi Stadium de Los Angeles.

Indican además que los sistemas de ciberseguridad también fueron ideados para proteger tanto la experiencia de los asistentes como de los sistemas críticos del recinto. Por ello, velará por la protección de datos personales, pagos de entradas, compras y apps de eventos. Asegura, asimismo, los sistemas operativos que controlan cámaras, acceso y tableros de redes.

El modelo tecnológico del recinto está diseñado para evolucionar y replicarse en otros espacios del país, abriendo la puerta a experiencias inmersivas con realidad aumentada, virtual y activaciones interactivas de última generación.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, señaló que “estamos cumpliendo con un hito muy importante antes de la puesta en marcha del nuevo estadio de Universidad Católica. Es el esfuerzo de muchos, nos aprontamos a vivir un nuevo concepto”.

Alfredo Parot, Gerente General de Claro Chile, destacó que “una gran cantidad de personas podrán conectarse en simultáneo y disfrutar de una experiencia única. Este es un hito que refleja lo que queremos construir como compañía: infraestructura de clase mundial al servicio de experiencias humanas, seguras e inclusivas”.