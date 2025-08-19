Universidad Católica volverá a jugar en San Carlos de Apoquindo este sábado, cuando enfrenten a Unión Española en el remozado Claro Arena. Un reducto diferente al de antaño, pues se le instaló pasto sintético.

Un hecho que en la UC están seguros que será beneficioso, pues los rivales tendrán una desventaja por lo que significa esa superficie. “Para allá apuntamos, entre más entrenemos en esa cancha será más beneficioso para nosotros”, señaló Branco Ampuero.

“Llevamos 5 o 6 entrenamiento ya, y si bien no es garantía para sacar ventaja, sí en esos pequeños detalles estaremos más cómodos que el rival obviamente, como el bote y la velocidad del balón”, explicó.

Agregó que “esta semana también iremos dos días a entrenar ahí. Para allá apunta el club, queremos sacar la mayor ventaja en nuestra casa. Si antes era de pasto natural y teníamos un alto porcentaje de victorias, esperamos que ahora sea aún mayor”.

Ampuero confía en que la UC sacará ventaja en la cancha sintética de San Carlos

Libertadores, el desafío de Católica

En Católica tuvieron un irregular comienzo de temporada, por lo que marchan recién en el sexto lugar de la tabla. Aún lejos de puestos de Copa Libertadores, un objetivo que se puso el club tras ganarle a Colo Colo en el Monumental.

Publicidad

Publicidad

Ampuero, eso sí, no quiere pensar en esa opción por el momento. “Lo más sano es pensar en ganarle a la Unión Española, aunque sea cliché de mi parte”, sostuvo.

ver también Fernando Zampedri completa el álbum: Anotó en todos los estadios de Liga de Primera

“Hay un montón de escenarios que pueden pasar, quedan muchos puntos en disputa y sólo pienso en alcanzar a O’Higgins, que es el rival más cercano que tenemos”, manifestó el central de la Franja.

De todas maneras, sabe que en estas 10 fechas restantes viene lo mejor del torneo. “Lo entretenido es que ahora todos se jugarán algo, incluso en puestos de descenso. Se pondrá entretenida la tabla”, cerró el zaguero.

Publicidad