Se acabó la maldición. El delantero argentino Fernando Zampedri acabó con una de las últimas malas rachas que arrastraba en su paso por el fútbol chileno, como es anotar en el Estadio Monumental, lo que ocurrió en la goleada de Universidad Católica por 4-1 a Colo Colo.
Fue en el minuto 33 del Clásico 188 cuando el “Toro” de Chajarí aprovechó un centro por derecha de Cristián Cuevas para ganarle el duelo al meta albo Fernando De Paul y definir sin oposición rival para anotarle su primer gol a los albos en Macul.
Gracias a esta anotación, Zampedri no sólo aumenta su registro como el máximo goleador histórico de Católica con 133 tantos, y va en ruta a convertirse en hexagoleador del fútbol chileno, donde ya es el único pentagoleador de la historia. Además, firma otro inigualable récord en su paso por nuestro país.
El nuevo récord que alcanza Zampedri en Católica
Desde su llegada al fútbol nacional en enero del 2021 hasta la fecha, el artillero argentino jugó hasta ahora un total de 216 juegos en Liga de Primera, todos ellos se jugaron en 21 estadios a lo largo del país, que incluye el antiguo San Carlos de Apoquindo.
Resulta que en todos los recintos donde se juega o se jugó en Primera División, en todos convirtió Zampedri con la camiseta de Católica. Ningún futbolista extranjero puede decir que consiguió esta hazaña, por lo que vuelve a entrar en los libros de historia.
Los 21 estadios en los que el “Toro” anotó en Liga de Primera
- Tierra de Campeones de Iquique
- Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta
- Zorros del Desierto de Calama
- Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó
- El Cobre de El Salvador
- La Portada de La Serena
- Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo
- Bicentenario Elías Figueroa de Valparaíso
- Sausalito de Viña del Mar
- Nicolás Chahuán Nazar de La Calera
- Estadio Nacional
- Estadio Monumental
- Estadio Santa Laura
- San Carlos de Apoquindo
- Municipal de La Cisterna
- Bicentenario de La Florida
- El Teniente de Rancagua
- La Granja de Curicó
- Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán
- Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción
- Huachipato de Talcahuano
Los números del ‘9’ cruzado en 2025
En lo que va de la presente temporada, Fernando Zampedri registra hasta el momento 10 goles en Liga de Primera, donde es su actual máximo artillero, además de dos goles en Copa Chile y Sudamericana para un total de 12 con dos asistencias en 1.944 minutos en cancha durante 22 juegos.