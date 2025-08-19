Se acabó la maldición. El delantero argentino Fernando Zampedri acabó con una de las últimas malas rachas que arrastraba en su paso por el fútbol chileno, como es anotar en el Estadio Monumental, lo que ocurrió en la goleada de Universidad Católica por 4-1 a Colo Colo.

Fue en el minuto 33 del Clásico 188 cuando el “Toro” de Chajarí aprovechó un centro por derecha de Cristián Cuevas para ganarle el duelo al meta albo Fernando De Paul y definir sin oposición rival para anotarle su primer gol a los albos en Macul.

Gracias a esta anotación, Zampedri no sólo aumenta su registro como el máximo goleador histórico de Católica con 133 tantos, y va en ruta a convertirse en hexagoleador del fútbol chileno, donde ya es el único pentagoleador de la historia. Además, firma otro inigualable récord en su paso por nuestro país.

El nuevo récord que alcanza Zampedri en Católica

Desde su llegada al fútbol nacional en enero del 2021 hasta la fecha, el artillero argentino jugó hasta ahora un total de 216 juegos en Liga de Primera, todos ellos se jugaron en 21 estadios a lo largo del país, que incluye el antiguo San Carlos de Apoquindo.

Resulta que en todos los recintos donde se juega o se jugó en Primera División, en todos convirtió Zampedri con la camiseta de Católica. Ningún futbolista extranjero puede decir que consiguió esta hazaña, por lo que vuelve a entrar en los libros de historia.

Los 21 estadios en los que el “Toro” anotó en Liga de Primera

Tierra de Campeones de Iquique

Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta

Zorros del Desierto de Calama

Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó

El Cobre de El Salvador

La Portada de La Serena

Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo

Bicentenario Elías Figueroa de Valparaíso

Sausalito de Viña del Mar

Nicolás Chahuán Nazar de La Calera

Estadio Nacional

Estadio Monumental

Estadio Santa Laura

San Carlos de Apoquindo

Municipal de La Cisterna

Bicentenario de La Florida

El Teniente de Rancagua

La Granja de Curicó

Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán

Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción

Huachipato de Talcahuano

Los números del ‘9’ cruzado en 2025

En lo que va de la presente temporada, Fernando Zampedri registra hasta el momento 10 goles en Liga de Primera, donde es su actual máximo artillero, además de dos goles en Copa Chile y Sudamericana para un total de 12 con dos asistencias en 1.944 minutos en cancha durante 22 juegos.