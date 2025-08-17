U. Católica se quedó con el clásico y goleó a Colo Colo en la fecha 20 de la Liga de Primera. Los cruzados hicieron su mejor partido desde la llegada de Daniel Garnero y pasaron por encima de los albos, sacándolos de copas internacionales y condenando a Jorge Almirón.

La visita fue especial para Fernando Zampedri, porque anotó por primera vez en el Monumental. El pentagoleador del fútbol chileno no había podido tocar las mallas del estadio de Colo Colo, pero esa maldición pasó al olvido a los 33′ cuando marcó el 3-0 parcial.

El delantero intentó bajarle el perfil a su logro. “Maldición no, lo que importaba es lograr los tres puntos y se logró. Fue un resultado muy abultado, fuimos efectivos y, la verdad, estoy muy contento por marcar en este partido“, declaró tras el partido.

Pero su esposa no. En redes sociales, Fernanda Benavidez no se guardó su orgullo por Fernando Zampedri y se burló de los hinchas de Colo Colo después de la derrota. “No querían que festeje laterales, hoy festejó goles“, publicó. Sumó un emoji callando bocas.

Tras la importante victoria frente a Colo Colo, Fernando Zampedri manifestó: “Se dio el partido que trabajamos en la semana. Salió todo, lo que nos pone muy contentos. Pudimos hacer uno o dos goles, pero nos vamos muy contentos, esto son dos pasos adelante para nosotros“.

Además, explicó por dónde pasó la efectividad de U. Católica. “Ellos quedan muy expuestos cuando atacan, dejan algunos espacios atrás y creo que planteamos muy bien el partido de manera táctica. Pudimos hacer más goles, pero lo hicimos de gran manera”, concluyó.