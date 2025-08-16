Universidad Católica logró un triunfo más que importante en el clásico. Los Cruzados golearon por 1 a 4 a Colo Colo en el Estadio Monumental en un partido que ha dejado todo tipo de reacciones, incluida una que pocos esperaban.

Nicolás Castillo fue uno de los inesperados protagonistas de la jornada en la Ruca. Hinchas del Eterno Campeón sorprendieron con un lienzo con el rostro del delantero llorando.

Luego de que la UC aplastara al Cacique en su casa, el artillero del Santiago City apareció con todo no sólo a responder a la provocación. Además aprovechó para seguir con la polémica que instaló Fernando Zampedri con Esteban Pavez en la conferencia de capitanes días atrás.

Nicolás Castillo sube al columpio a hinchas de Colo Colo

El triunfo de Universidad Católica ante Colo Colo fue la excusa perfecta para Nicolás Castillo. El delantero, que se ha mantenido en silencio después de todas sus últimas polémicas, volvió con todo a redes sociales para burlarse sin piedad del Cacique.

Nicolás Castillo le pegó a los hinchas de Colo Colo que le dedicaron un lienzo. Foto: Instagram.

En el Monumental se vio un lienzo con su rostro llorando, lo que aprovechó de inmediato para pegar de vuelta. ¿Cómo? Con una publicación en su cuenta de Instagram de la imagen, pero con detalles sobre la goleada.

Con cuatro emoticones de besos, otros cuatro de risas y contando las cuatro lágrimas de la foto, les remarcó el resultado. Un gesto que los hinchas de Universidad Católica le celebraron.

Pero más tarde Nicolás Castillo volvió a la carga, ahora con una imagen de Fernando Zampedri. Ahí respondió tal como el 9, que en la conferencia de capitanes le dijo a Esteban Pavez que el equipo más grande de Chile es la UC.

Por ahora, es todo un misterio si es que el ex atacante de la franja estará invitado a la inauguración del Claro Arena. Su polémica salida generó una distancia importante entre el jugador y la dirigencia, por lo que ahora sólo mira todo de lejos como un hincha más.

Nicolás Castillo tiene su revancha luego de las burlas de los hinchas de Colo Colo en el clásico. El delantero le toca la oreja al Cacique por la derrota y festeja el renacer de Universidad Católica.

¿Cuáles fueron los números de Nicolás Castillo en Universidad Católica?

En su paso por Universidad Católica, Nicolás Castillo logró disputar un total de 100 partidos oficiales. En ellos marcó 48 goles, aportó con 13 asistencias y alcanza los 5.810 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad Católica?

Nicolás Castillo ahora espera al igual que los hinchas por el esperado regreso de Universidad Católica a San Carlos de Apoquindo. Los Cruzados estrenará el Claro Arena el próximo sábado 23 de agosto recibiendo a Unión Española desde las 20:00 horas.

Publicidad