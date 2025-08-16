Universidad Católica comenzó los festejos de una semana que promete ser inolvidable. Los Cruzados golearon a Colo Colo por 1 a 4 en el clásico y se llenan de confianza para lo que será uno de los días más esperados del año: la reapertura del Claro Arena.

El ex Estadio San Carlos de Apoquindo reabre sus puertas al público justo cuando los Cruzados sumaron tres puntos de oro para soñar con el título. Esto ha generado una enorme expectación y eleva los estándares del fútbol chileno.

Uno de los importantes detalles que tendrá la nueva casa de la UC tiene que ver con la ausencia de rejas. El club apuesta por el correcto comportamiento de sus hinchas y no pondrá ningún tipo de rejas. Para muchos esto puede ser un riesgo, pero ya tomaron importantes medidas, como son los castigos a quienes provoquen incidentes.

Universidad Católica revela las sanciones a hinchas que provoquen incidentes en el Claro Arena

Horas antes de que el plantel saliera a enfrentar a Colo Colo en el clásico, Universidad Católica reveló una importante información para los hinchas. La reapertura del Claro Arena será la próxima semana y los Cruzados toman medidas de seguridad revelando duros castigos.

El club avisó a sus seguidores que cualquier intento de incidentes del tipo que sean tendrán sanciones de derecho de admisión. Las penas van desde los 2 hasta los 10 años sin poder ingresar al recinto de la precordillera por distintos motivos.

Por ejemplo, las penas más bajas serán aplicadas por burlas al derecho de admisión que ya esté aplicado o robarse los balones que salgan de la cancha. Al no haber rejas ni mallas, la vista será limpia y esto ocurrirá mucho más que antes.

De los 2 se pasan a los 6 años de castigo por cuatro motivos: usurpación de identidad, lanzar objetos contundentes a la cancha, participar en desórdenes al interior del recinto y el ingresar a la cancha.

La mayor de las sanciones es la que alcanza los 10 años. Esta se da por un único pero no menor caso y es el “portar, accionar, activar, detonar o manipular elementos pirotécnicos”. Es decir, ningún tipo de fuego artificial se puede utilizar.

De esta forma, Universidad Católica le raya la cancha a quienes quieran causar problemas en el Claro Arena. Los Cruzados reabren las puertas de su casa buscando subir el nivel de un fútbol chileno que, a nivel de estadios, se ha quedado atrás.

¿Cuáles son las sanciones por incidentes en el Claro Arena?

Estos son los castigos que impondrá Universidad Católica por incidentes en el Claro Arena:

Burlas al derecho de admisión : 2 años.

: 2 años. Robar o hurtar balones que salgan de la cancha : 2 años.

: 2 años. Usurpación de identidad para ingresar al estadio : 6 años.

: 6 años. Lanzar objetos contundentes a la cancha : 6 años.

: 6 años. Participar en desórdenes al interior del recinto : 6 años.

: 6 años. Ingresar a la cancha sin autorización : 6 años.

: 6 años. Portar, accionar, activar, detonar o manipular elementos pirotécnicos: 10 años.

¿Cuándo y a qué hora estrena Universidad Católica el Claro Arena?

Universidad Católica ya tiene todo listo para lo que será el esperado estreno del Claro Arena. Los Cruzados volverán a ser locales en su casa el próximo sábado 23 de agosto cuando desde las 20:00 horas reciban a Unión Española.

