La lucha en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera quedó al rojo vivo luego de lo ocurrido este sábado. Este sábado Universidad Católica le dio un baile a domicilio a Colo Colo y se impuso por 1 a 4 en el Estadio Monumental.

El equipo de Jorge Almirón estiró su crisis a un punto crítico y del que parece no se va a salvar. En la vereda del frente, los pupilos de Daniel Garnero celebran un triunfo de oro para ir con todo al estreno del Claro Arena.

El resultado le permite a los Cruzados escalar y soñar en grande no sólo con copas internacionales, sino que también con el título. Por su parte, en el Cacique quedan golpeados y en el suelo en un año que debía ser todo lo contrario.

Colo Colo firmó otra jornada para el olvido luego de comerse una goleada por 1 a 4 ante Universidad Católica. El Cacique pagó muy caro los errores y terminó sellando un resultado que ya lo deja prácticamente fuera de la pelea por el título en la tabla de posiciones.

Universidad Católica goleó a Colo Colo y escaló en la tabla de posiciones. Foto: Photosport.

Con goles de Cristián Cuevas (1′ y 46′), Tomás Asta-Buruaga (12′) y Fernando Zampedri (33′). Los Cruzados se llevaron los tres puntos desde el Estadio Monumental y escalaron a la parte alta del torneo.

Con 30 unidades, la Universidad Católica se instaló en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Con ello están asegurando zona de copas internacionales, aunque a la espera de lo que haga Cobresal esta tarde contra O’Higgins.

La otra cara de la moneda la vive Colo Colo, que pese al descuento de Erick Wiemberg, no pudo nunca revertir las cosas. La derrota estira la mala racha y deja a Jorge Almirón con un pie afuera del club.

En cuanto a los puntos, el Eterno Campeón se estanca en 27, por ahora fuera de zona de clasificación a copas internacionales. Para colmo, el líder Coquimbo Unido se le aleja con 44, siendo casi imposible tener chances al título.

Universidad Católica logra un triunfo que vale oro y se llena de confianza para lo que será la recta final de la temporada. Colo Colo ratifica que las cosas no se le han dado y que el 2025 sólo le quedará la alegría de haber cumplido 100 años.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras el Colo Colo vs. U. Católica

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y Universidad Católica?

Colo Colo y Universidad Católica ahora ponen la mira en su próximo desafío en la Liga de Primera. Mientras el Cacique visita a Palestino el sábado 23 de agosto con horario por definir, los Cruzados estrenan el Claro Arena recibiendo a Unión Española el mismo día pero desde las 20:00 horas.

