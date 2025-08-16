Una sorpresa para todos los hinchas de Colo Colo fue el ingreso a la cancha de Jorge Almirón en el estadio Monumental, donde los albos enfrentan a Universidad Católica en el clásico por la fecha 20 de la Liga de Primera.

Todo, porque el técnico argentino salió vestido completamente de negro, lo que incluye camisa y chaqueta, dejando de lado los clásicos buzos que acostumbra como indumentaria.

Un vestuario que utilizó en Copa Libertadores, pero también en el duelo donde se despidió de la gente en el Monumental cuando iba a ser despedido por los malos resultados.

Ahora nuevamente ocupa chaqueta y camiseta negra, a lo Juanes, pero con el escudo de Colo Colo en el pecho, lo que deja la interrogante abierta para los 30 mil hinchas en la Ruca.

Jorge Almirón viste listo para la foto en Colo Colo. Foto: TNT Sports.

Almirón da una señal de despedida de Colo Colo

De inmediato en TNT Sports recordaron que fue la indumentaria en los partidos de Copa Libertadores, además del duelo que lo quisieron despedir en la Liga de Primera, donde incluso se despidió de los hinchas.

Algo que los fanáticos de los albos tienen fresco en la cabeza, porque los malos resultados se han seguido repitiendo y el entrenador permanece intacto en su posición.