El año 2025 ha sido fructífero para los entrenadores chilenos, que han sido campeones en todas las categorías. Esteban González en Primera División, Cristián Muñoz en Primera B, Jaime Vera en Segunda Profesional y en Copa Chile lo hará Jaime García o Víctor Rivero.

A esta temporada brillante de los entrenadores nacionales hay que sumarle a Agustín Salvatierra, ex jugador de Colo Colo y que fue parte del staff técnico de Pablo Guede hace algunos años, que se coronó campeón en Tercera B con Atlético Oriente de Lo Barnechea.

“Alcanzamos el anhelado ascenso con Atlético Oriente y solo tengo palabras de agradecimiento. A los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y, por supuesto, mi familia que estuvo siempre”, manifestó el popular Cucho.

Agregó que “siempre he creído que nada es casualidad, y este logro es fruto del esfuerzo diario de todos los que componen este lindo club. ¡Qué lindo es gritar por fin ¡campeones!”, estableció.

Cucho Salvatierra celebra el título de Tercera B

La gran campaña de Cucho Salvatierra en Atlético Oriente

Salvatierra consiguió este objetivo tras dos años de experiencia al mando del plantel adulto. Bajo su conducción, el equipo logró una de las campañas más sólidas de las categorías del fútbol chileno.



La campaña así lo refleja: disputó 26 partidos, consiguiendo 20 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Obtuvo 63 puntos con un rendimiento del 81%.

Su equipo terminó con la mejor diferencia de rendimiento del grupo,

mostrando identidad táctica, cohesión interna y un fútbol atractivo a la

vista.

Además tuvo la consolidación de jugadores jóvenes con proyección de la comuna de Lo Barnechea, gracias a la construcción de un grupo fuerte, unido y disciplinado, clave para el ascenso.