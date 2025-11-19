Colo Colo vuelve a la cancha este domingo, cuando se mida en su primera de tres finales ante Unión La Calera, con la obligación de ganar para escalar posiciones en la Liga de Primera.

Los albos se encuentran en la octava posición de la tabla, a dos puntos de Audax Italiano, el equipo que por ahora se está llevando el último cupo para la Copa Sudamericana, el triste objetivo que le resta por pelear al Cacique.

La campaña de Colo Colo en 2025 ha sido pésima, lo que se ha visto reflejado en el nivel de su ahora ex capitán Esteban Pavez, quien perdió el puesto debido a su opaco rendimiento y es el blanco de las críticas de los hinchas.

La decisión de Esteban Pavez sobre su futuro en Colo Colo

Desde el arribo del entrenador Fernando Ortiz a Colo Colo el volante perdió terreno, no es titular, de hecho no estuvo ni en la banca en los partidos ante Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Pavez tiene contrato con Blanco y Negro hasta finales de 2026 y todo apuntaba a que iba a llegar a un acuerdo para finalizarlo, y así buscar un nuevo equipo para el año venidero, sin embargo, todo cambió.

Esteban Pavez no se quiere mover de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En La Tercera dieron a conocer que Esteban Pavez tiene ganas de seguir en Colo Colo y así doblarle la mano a su mal presente en Macul.

“Según explican en su entorno, siente que aún está capacitado para aportar en el equipo popular, aunque su principal inspiración es la de tomarse revancha de la indiferencia a la que lo ha condenado el técnico argentino”, señalaron en el citado medio.

Esteban Pavez no ha tenido un buen presente futbolístico y en las últimas semanas protagonizó una polémica al decir que Universidad Católica es la institución más grande de Chile, por sobre Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.