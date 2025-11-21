Marcó golazo contra la U: El seleccionado nacional de metro 81 que pide titularidad en Colo Colo

Fernando Ortiz suma una nueva variante en el plantel de Colo Colo. Lo que tiene relación con Bruno Torres, que tras ser capitán de Chile en el Mundial sub 17 ahora volvió al Cacique para disputar la recta final del torneo del fútbol joven.

El defensa central fue el encargado de liderar a la Roja en Qatar y fue uno de los puntos más destacados. Incluso marcó ante Uganda sacando a relucir su gran faceta goleadora.

Habilidad que confirmó este viernes en los cuartos de final de la serie sub 18. El defensa fue titular en el elenco que dirige Rubén Bascuñán y hasta marcó para sellar el triunfo por 2-0 sobre Universidad de Chile.

Bruno Torres pide oportunidad en Colo Colo

En el minuto 78 llegó el momento de consagración. Bruno Torres se mandó al ataque y aprovechó el error del portero azul. Con potente cabezazo puso el gol que permitió a los albos meterse en la semifinal del torneo juvenil.

Bruno Torres marcó en el triunfo por 2-0 de Colo Colo sobre la U

Buen rendimiento que suma una nueva variante para Fernando Ortiz que necesita opciones para la recta final de temporada. Incluso no se descarta que pueda sumarse al primer equipo para los últimos partidos del año y ya ser fijo para el 2026 como carta de recambio.

“Mi sueño es poder debutar en Colo Colo, consolidarme en el plantel y poder hacer lo mismo en la selección mayor”, recalcó al ser consultado por la FIFA por su proyección como futbolista profesional.