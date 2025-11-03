La selección chilena Sub 17 está en Qatar para jugar el Mundial de la categoría. Este miércoles, a las 12.45 horas, debutará contra Francia, uno de los rivales más duros de la cita planetaria.

El capitán del equipo que dirige Sebastián Miranda es el zaguero Bruno Torres, que fue figura en el Sudamericano en el que incluso anotó un gol olímpico gracias a su mágica zurda.

Jugador de Colo Colo, donde compite actualmente con jugadores más avezados en la categoría Proyección, habló con la FIFA sobre el deseo de que Chile haga un gran Mundial.

“Varios compañeros tuvieron la oportunidad de debutar en Primera División, eso obviamente es un plus para todo el grupo porque ellos empiezan a tomar otra intensidad y ellos lo contagian hacia nosotros, que algunos no hemos tenido la posibilidad todavía de debutar”, manifestó en esta charla.

Bruno Torres espera brillar en el Mundial Sub 17

Publicidad

Publicidad

Asegura que “todo eso se contagia de manera positiva y obvio que mientras más compañeros estén alternando en un plantel o ganando los minutos que sean, siempre va a ser positivo”.

La Sub 17 quiere cambiar la cara de Chile

Al ser consultado por el talento de esta selección, hace énfasis en que “somos un equipo” y luego agrega que “hay individualidades muy buenas, pero somos un equipo que hace que el trabajo en grupo que nosotros tenemos que hacer que las individualidades resalten aún más”.

La presión de tener que lavar heridas de la selección chilena adulta también le fue consultado. “Si bien genera un cierto gusto amargo porque a todos nos gustaría que nuestra Selección fuese a un Mundial, también está esa sensación de que estamos preparados para cambiar esto y llevar nuevamente a Chile a un Mundial tanto la Sub-20 como la Sub-17 y el proyecto que hay en general en las selecciones juveniles”.

Publicidad

Publicidad

Sobre las pretensiones en Qatar, dijo que “el objetivo siempre va a ser el mismo, dejar el nombre de Chile lo más alto posible y vamos a trabajar para eso, nos vamos a esforzar y vamos a dejarlo todo para dejar el nombre de Chile lo más arriba”.

Torres se refirió al peso de ser capitán de la Sub 17. “Esta generación que se viene preparando desde hace ya dos años, siempre me tocó ser el capitán y eso es una responsabilidad bastante grande”.

ver también Con Zidane Yáñez a la cabeza: Chile confirma nómina para el Mundial Sub 17

“Tengo que estar ahí siempre para ellos, siempre uniéndonos, siempre motivando, siempre llevando el escudo de la selección, liderándolo y dejándolo intacto, también ganarme la confianza del cuerpo técnico y eso es una responsabilidad bastante bonita que ya la tengo bastante asumida y feliz por ser el capitán de una selección”, estableció.

Publicidad

Publicidad

Finalmente sobre el grupo que enfrentarán, donde les toca Francia, Uganda y Canadá, manifestó que “ya el cuerpo técnico ya ha visto videos de los tres rivales que tenemos. Sabemos que va a ser muy difícil porque van a ser partidos en lo físico muy exigentes. Y las expectativas son altas de poder plasmar nuestro juego, pararnos de igual a igual con cualquier Selección, mover el balón”.