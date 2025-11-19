De Rusia al Monumental: el difícil regreso de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro a Colo Colo

Colo Colo volvió a los entrenamientos para preparar su partido contra Unión La Calera, una de las tres finales que tiene en la Liga de Primera para clasificar a la Copa Sudamericana. Los albos reciben este domingo 23 de noviembre a los cementeros en el Estadio Monumental.

El regreso a las prácticas este martes tuvo novedades. Por un lado, Fernando Ortiz celebró la vuelta de Francisco Marchant, quien superó una lesión que lo complicó tras su participación en el Mundial Sub 20. Por otro, el DT lamentó dos ausencias importantes.

Y es que cuando el Cacique empezaba sus prácticas, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, dos titulares del Cacique, estaban en Rusia para el amistoso contra Perú en el cierre del año para la Roja.

La pregunta que se hacen los hinchas albos es cuándo se incorporarán los dos seleccionados colocolinos después del largo viaje a Rusia. En Dale Albo revelaron que llegarán este jueves en la mañana al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, desde donde se irían al Monumental.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro estuvieron con la Roja | Photosport

ver también ¿Coquimbo o Colo Colo? Daniel Arrieta cuenta todos los detalles de la situación de Zavala

El regreso de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro a Colo Colo

Se espera que Lucas Cepeda y Vicente Pizarro regresen a Chile este jueves a las 9:50 horas después de un largo viaje. Para irse a Rusia, los seleccionados demoraron 28 horas en llegar a destino. La vuelta tampoco será sencilla. Se suma, también, una diferencia horaria de seis horas.

Publicidad

Publicidad

Ese día, deberían hacer un trabajo más suave o regenerativo para volver a las prácticas normales el viernes. Fernando Ortiz deberá analizar sus condiciones para el domingo. El duelo contra los caleranos, válido por la antepenúltima fecha, se disputa a las 20:30 horas en el Monumental.