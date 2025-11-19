Colo Colo está a tres partidos de bajar el telón de su irregular campaña en esta Liga de Primera 2025. Los albos apenas luchan por clasificar a la próxima Copa Sudamericana, demasiado poco si consideramos el millonario plantel que se armó a inicios de año.

Además, el Cacique otra vez está débil en los Minutos Sub 21 que exige la ANFP. De no ser por esa “trampa” de sumar gracias a los nominados a las selecciones menores de Chile, el Popular estaría con el agua hasta el cogote en ese ítem.

Sin ir más lejos, de los 1752 minutos Sub 21 que Colo Colo ha cumplido de la regla, 882 corresponden a algún citado a la Roja Sub 20 o Sub 17. Por ejemplo Yastin Cuevas es el que más minutos de la dado al Cacique gracias a sus llamados la Sub 17. El problema es que ni siquiera ha debutado profesionalmente en el Monumental.

ver también “Nunca lo pensé”: El premio que recibió Aníbal Mosa en Colo Colo

“Tienes que comparar a Colo Colo con el Real Madrid”

Uno que entregó una especial visión al respecto fue Eduardo Rubio, ex DT de las juveniles del Popular, quien en charla con ADN Radio aseguró que “tú tienes que comparar a Colo Colo con el Real Madrid. ¿Qué jugador de las inferiores juega en el Real Madrid? Prácticamente ninguno, porque tiene que sacarle el puesto a Mbappé, a Bellingham o a Courtois. Obviamente no van a jugar, si ellos son los mejores del mundo”.

Eduardo Rubio dirigió en las divisiones inferiores de Colo Colo entre 2017 y 2025. | Foto: Photosport.

“En nuestro contexto, Colo Colo es el equipo más grande de Chile, el que más exigencias tiene. Obviamente, eso trae consigo que esté obligado a traer jugadores para mantener ese éxito, e ir metiendo de a poco a jugadores que son seleccionados, o sea, que son los mejores de su edad”, agregó.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el ex delantero comentó una idea que propuso para mejorar el nivel de las juveniles albas: “Nosotros todos los miércoles jugábamos contra equipos profesionales, porque nos dimos cuenta de que jugando solo el Campeonato Nacional no iba a bastar para que nuestros chicos lleguen preparados”.

ver también ¿Coquimbo o Colo Colo? Daniel Arrieta cuenta todos los detalles de la situación de Zavala

“A principios de año propuse, aprovechando los cambios en la Segunda Profesional, que nosotros jugáramos en esa división y que fuéramos como un equipo de reserva, para que los chicos lleguen mejor preparados”, concluyó Rubio.