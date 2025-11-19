Los excracks de Colo Colo vivieron una jornada especial este pasado lunes 17 de noviembre, porque se realizó la gala de Colo Colo de Todos los Tiempos. Figuras como Carlos Caszely, Severino Vasconcelos, Luis Pérez y hasta Claudio Borghi fueron premiados en la tradicional ceremonia.

En este encuentro anual se juntaron exjugadores, exentrenadores y dirigentes para celebrar un nuevo año de Colo Colo de Todos los Tiempos, una agrupación de leyendas que se reúne todas las semanas en el Monumental, y también condecorar a quienes aportan al club.

En esta ocasión, la entrega del Cacique de Oro, un premio que se les da a las principales figuras albas, fue especial. Por ser el año del Centenario, varios nombres fueron reconocidos. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, fue uno de ellos.

El timonel albo se mostró sorprendido ante el reconocimiento. “Muchas gracias, se pasaron, nunca pensé que me iba a pasar una cosa como esta. Es bastante difícil hablar después de escuchar a Vladimiro Mimica sobre esta institución social que representa a la mayoría de un país”, partió diciendo.

ver también ¿A Colo Colo? Fue figura en el Cacique, lo trataron de “traidor” y ahora busca nuevo club

Aníbal Mosa recibe un Cacique de Oro en Colo Colo

“No tengo palabras para agradecer a Colo Colo de Todos los Tiempos por este reconocimiento, por lo general hay una mirada que a veces las comparto respecto a las sociedades anónimas, que les han quitado el valor social y el espíritu que tiene esta institución, y por eso doblemente agradecido, porque por lo general las situaciones no se dan de esta manera“, dijo después.

Publicidad

Publicidad

“Recibir esto en nombre del directorio de Blanco y Negro, del Club Social y de los 10 millones de hinchas, lo único que me hace pensar es que esta institución cada día es más grande, es la representación de un país. Que estas leyendas que hicieron tanto por Colo Colo puedan reconocer el trabajo que uno hace, que muchas veces sale bien, regular o mal, me llena de satisfacción“, sumó.