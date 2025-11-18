¿A Colo Colo? Fue figura en el Cacique, lo trataron de “traidor” y ahora busca nuevo club

Nos acercamos al termino de la temporada en el fútbol sudamericano y las diferentes ligas comienzan a preparar lo que será el próximo año, definiendo tanto las salidas, como las llegadas a los planteles.

En esa situación parece encontrarse el ex jugador de Colo Colo, Gabriel Costa. El delantero uruguayo-peruano que vistió la casaquilla alba entre los años 2019 y 2022 y actualmente es jugador de Universitario de Perú, elenco al que llegó en 2024, luego de una polémica salida desde Alianza Lima, donde lo llamaron “traidor”.

Ahora con 35 años, el rendimiento de Costa no ha sido el esperado, no ha convertido goles en la temporada y solamente realizó 4 asistencias, lo que ha puesto en entredicho su situación contractual, ya que, si bien mantiene contrato vigente con los ‘cremas’, todo parece indicar que saldrá prematuramente de la institución.

¿A Chile? Buscan la salida de Gabriel Costa de Universitario

Según lo reporta El Líbero de Perú, Universitario buscaría la salida de Costa de cara a la próxima temporada y si bien la Liga 1 de Perú, asoma como su gran opción, donde ya ha pasado por los otros grandes; Sporting Cristal y Alianza Lima, también se abre la opción de buscar clubes fuera de las fronteras peruanas.

Recordemos que el Mercado de Fichajes del año pasado, Gabriel Costa fue vinculado con un regreso a Chile tras la buena impresión que dejó en los albos, donde disputó 120 partidos, anotando 34 goles y realizando 22 asistencias, sin embargo, la idea finalmente no prosperó.

Hasta el momento no ha habido rumores de interés de ningún club chileno, no obstante, su presente en Perú alimenta la opción de que el uruguayo-peruano pueda retornar a este país donde tan agradecido se mostró en su momento, todo esto de cara al 2026.

Los números de Gabriel Costa en Universitario:

La campaña de Costa en Universitario no ha sido del todo positiva. El hombre de confianza de Mario Salas disputó un total de 19 partidos este 2025, no anotando goles, pero sí asistiendo en 4 oportunidades. Rendimiento un tanto similar al del 2024, donde jugó 25 duelos y anotó 2 goles y realizó una asistencia. Números completamente distantes a los que alguna vez mostró en Chile.