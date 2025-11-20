A Iván Zamorano claramente no le vinieron bien las declaraciones de Esteban Pavez, quien en su condición de capitán de Colo Colo felicitó a la Universidad Católica a un punto que pocos esperaban.“Es la mejor institución del país”, dijo el Huesi en una conversación con Fernando Cordero.

Algo con lo que el Chiky Cordero estuvo de acuerdo. Claro, él jugó seis temporadas con la Franja en el pecho. Pero a Bam-Bam no le hicierion ninguna gracia. “No sé en qué momento estaba, pero Esteban vive un momento difícil en Colo Colo”, admitió Zamorano en una conversación con RedGol.

“Pasar de ser capitán indiscutido a no ser citado debe doler mucho. Esas palabras vienen de no jugar, de no llevar la capitanía. Colo Colo es lejos la mejor institución de Chile”, manifestó el otrora centrodelantero que fue Pichichi de la Liga de España con el Real Madrid.

Iván Zamorano discrepó totalmente con Esteban Pavez. (Marcelo Hernandez/Photosport)

“Es el más popular. Algunas declaraciones viene por un dolor en el corazón. Más que de picado, porque lo conozco y es un gran chico, pero un dolor hace decir algo que no es la realidad”, aseguró Iván Zamorano sobre el ex jugador del Athletico Paranaense de Brasil y de los Xolos de Tijuana en México. Para Bam-Bam, el “8” de Colo Colo sangra por la herida con esa actitud.

Zamorano le tira un palo a Pavez en Colo Colo: “Me gustaría escuchar a mi capitán decir…”

Además de ese análisis, Iván Zamorano le dejó un palito a Esteban Pavez en su rol de portador de la jineta en Colo Colo. De hecho, Vicente Pizarro le devolvió el brazalete cuando ingresó a los minutos finales del triunfo ante Unión Española. Y esas declaraciones elogiosas con la UC ya habían saltado a la luz pública.

“No sé si puede costarle la salida, pero es indudable que a mí me gusta escuchar a mi capitán decir que está en la mejor institución del mundo, porque Colo Colo así lo es. Son cosas que refleja lo que vive en Colo Colo”, insistió Zamorano, quien parece tener claro que se trata de la declaración de una persona dolida.

Zamorano cree que el año de Pavez lo llevó a dar una declaración desde el dolor. (Andres Pina/Photosport).

De todas maneras, Pavez todavía tiene tarea que hacer junto al Cacique, pues deben afinar detalles para afrontar las últimas tres fechas en la Liga de Primera 2025, donde los albos todavía sueñan con obtener un cupo internacional. El siguiente duelo será Unión La Calera y Fernando Ortiz no podrá contar con el suspendido Claudio Aquino por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera?

Colo Colo recibirá a Unión La Calera este domingo 23 de noviembre en el estadio Monumental a contar de las 20:30 horas. El partido tendrá aforo reducido y contará con el arbitraje de Nicolás Millas.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo todavía depende de sí mismo para optar a un cupo internacional en la Liga de Primera 2025, donde Coquimbo Unido ya se tituló campeón.

