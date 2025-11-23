Iván Zamorano siempre es voz autorizada para hablar de la selección chilena, más aún si es con la misión de sacar al equipo del pozo de los últimos años. Por eso, el ídolo nacional tomó la palabra y golpeó la mesa.

Durante el partido amistoso “Rojo Histórico”, con los medallistas de bronce de Sydney 2000 en cancha, Bam Bam fue consultado por el futuro DT de la Roja. Ahí, no se guardó nada y solo piensa en un nombre: Manuel Pellegrini.

Uno de los mayores artilleros con la camiseta de Chile contó cómo ha visto el caso del Ingeniero en Europa, considerando que él también es una figura reconocida en el Viejo Continente. Ahí, hizo crecer la ilusión sobre el entrenador del Betis.

Zamorano avisa por Pellegrini en la Roja

Iván Zamorano habló post partido amistoso en La Florida y ante la expectación de la prensa por el caso Manuel Pellegrini, fue corto y preciso con el futuro del DT según su parecer.

Zamorano en el duelo amistoso /Photosport

“El otro día a Manuel (Pellegrini) no lo vi con muchas ganas, como muy convincente de que se quedaba en el Betis. Creo que Manuel ya está pensando un poquito en la selección”, dijo Bam Bam.

Siguiendo con su profético mensaje para la banca de la selección chilena, el ex goleador avisó que Pellegrini tiene “un poquito el corazón de decir ‘los chilenos también nos merecemos que haga un gran trabajo acá’ y ojalá que pueda venir el próximo año”.

Pellegrini y su largo ciclo en Betis /(Getty Images)

El Ingeniero aún no firma su renovación en el equipo español, en contrato que vence el próximo año. Por eso, las próximas jornadas serán vitales para definir su futuro como entrenador.

