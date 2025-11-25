Luego de la derrota sufrida ante el Espanyol, el Sevilla debe afinar varios detalles para disputar el derbi andaluz ante el Betis de Manuel Pellegrini y Gabriel Suazo sabe que no será una misión fácil. Pero cree tener con qué imponerse frente al cuadro verdiblanco.

Fue un 2-1 a favor del cuadro Periquito, que se impuso a pesar del sinfín de ocasiones de gol que generó el cuadro sevillista. “Me voy con mucha bronca, como estamos todos. Hicimos un gran partido, pero lamentablemente esto se gana con goles y es así”, dijo el capitán de la selección chilena.

Suazo añadió que “no pudimos concretar las ocasiones, también el portero de ellos jugó un gran partido. Se define por detalles, en el segundo tiempo tuvieron dos ocasiones y convirtieron las dos. Nosotros no pudimos y tuvimos un montón. Tenemos que seguir creciendo, mejorando y viendo esos detalles para que no vuelvan a ocurrir”.

Marko Dmitrovic y Alexis Sánchez en el duelo entre Espanyol y Sevilla. (Alex Caparros/Getty Images).

Algo que el ex carrilero zurdo de Colo Colo y el Toulouse de Francia tiene clarísimo que les ha costado caro durante La Liga 25-26. “Hemos perdido puntos por detalles, tenemos que dar ese paso para mantenernos en puestos altos”, apuntó Suazinho.

“Hay partidos que son así, por más que estés jugando 5 horas es difícil marcar. Me pasó en un montón de ocasiones. El equipo estuvo a un gran nivel, pero en esos detalles al comienzo del segundo tiempo, en una jugada individual con un centro nos hacen un gol muy fácil. El segundo es por las ganas y el ímpetu de hacer el gol rápido”, expuso el “12” del cuadro sevillista. Aquel duelo se disputará el 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Suazo lucha un balón ante el inglés Tyrhys Dolan, ex compañero de Brereton en el Blackburn Rovers. (Alex Caparros/Getty Images).

ver también En tiempo récord: Alexis Sánchez vuelve a las canchas en nueva derrota de Sevilla

Suazo y el DT del Sevilla le mandan alertas al Betis de Pellegrini por el derbi andaluz

Además de Gabriel Suazo, el DT de Sevilla también dejó un mensaje para el clásico de Andalucía ante el Betis que dirige Manuel Pellegrini. El zurdo lateral de la Roja cree que fallaron en los momentos de calma. “Nos apresuramos un poco, el fútbol tiene estas cosas”, aseguró el carrilero izquierdo.

De todas maneras, dejó una declaración de principios para envalentonar al equipo con este desafío importante y complicado. “Tenemos un gran equipo para ir al derbi en casa y ganarlo”, aseguró sobre el enfrentamiento ante los verdiblancos.

Publicidad

Publicidad

Otro que habló de este cotejo fue Matías Almeyda, el entrenador argentino que transitó por un camino muy similar al escogido por Suazo. “Son partidos únicos y diferentes. La fiesta del fútbol para cualquier club es jugar un derbi y esperemos estar a la altura y poder regalarnos una alegría a la afición y nosotros”, expuso el Pelado.

Matías Almeyda en la visita del Sevilla al Espanyol. (Alex Caparros/Getty Images).

ver también Referente de Sevilla manda al frente a Gabriel Suazo y compañía por pésimo dato: “Hay que recuperar…”

Revisa el compacto de la caída del Sevilla ante el Espanyol

Publicidad

Publicidad

Así quedaron el Sevilla y el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Betis marcha en el 5° puesto de la tabla de posiciones al cabo de 13 partidos jugados en La Liga 25-26, mientras que el Sevilla se ubica en el 11° puesto.