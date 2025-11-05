Referente de Sevilla manda al frente a Gabriel Suazo y compañía por pésimo dato: “Hay que recuperar…”

La campaña de Sevilla se desinfló después de la fecha FIFA de octubre, porque el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se vino a pique en La Liga de España.

El cuadro de los chilenos entró en una racha negra, debido a que perdió sus últimos tres partidos en línea y lo peor de todo es que recibió 8 goles en aquellos compromisos.

El equipo sevillano quiere levantar la cabeza este sábado, cuando reciba a Osusana en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, elenco que también viene de tres juegos seguidos son ganar.

César Azpilicueta hace mea culpa y le llama la atención a los defensas de Sevilla

En la previa al partido con Osasuna habló el histórico defensor español César Azpilicueta, quien arribó esta temporada a Sevilla y ya es un referente del cuadro de Nervión.

El ex Chelsea fue consultado por el bajo nivel de la defensa sevillana, que ha recibido 19 goles en La Liga, por lo que le mandó un fuerte recado a Gabriel Suazo y a toda la zaga de su equipo.

César Azpilicueta viene saliendo de una lesión en Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Es una estadística que como defensa no me gusta, por supuesto. Creo que nos va a ayudar mucho y nos va a dar confianza si reducimos ese número. También es verdad que somos de los que más hemos marcado, pero hay que recuperar esa solidez defensiva para seguir progresando“, dijo el ex seleccionado español.

Además, Azpi habló de la hinchada de Sevilla, que sigue apoyando al equipo pese al mal momento.

“En todos los partidos la afición ha viajado, el ambiente en el estadio ha sido increíble… El sábado vamos a luchar juntos por los tres puntos. Venimos de una racha mala y el pensamiento puede ser más negativo, pero es una oportunidad bonita de revivir lo del Barcelona y que nos vayamos todos contentos”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Osasuna por La Liga de España?

El partido de Sevilla vs Osasuna por La Liga de España se jugará este sábado 8 de noviembre, a partir de las 12:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

