¿Manuel Pellegrini está pensando en la Roja? Real Betis se enreda ante uno de los peores de La Liga

En las últimas semanas el nombre del entrenador nacional Manuel Pellegrini ha sonado muy fuerte en la selección chilena, es por ello que en Sevilla temen que se olvide un poco de su presente en Real Betis.

El Ingeniero ha dicho que lo único que le preocupa actualmente es el cuadro albiverde, que este domingo sumó un muy mal resultado en La Liga.

Betis quería sumar una victoria en la semana previa al clásico con Sevilla, sin embargo, se enredó ante uno de los peores equipos de España en la temporada, Girona, con el que empató 1-1 en La Cartuja.

Pésimo empate de Real Betis ante Girona

Girona hizo ver mal a Betis en Sevilla y abrió la cuenta a los 20 minutos, mediante la aparición del ucraniano Vladyslav Vanat.

El cuadro del entrenador chileno recién pudo llegar a la igualad en los 75′, gracias al argentino Valentín Gómez, quien marcó tras la asistencia de Isco, que se recuperó de su lesión y volvió a jugar.

Betis terminó el partido con un jugador menos. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Los béticos, además, se quedaron con un jugador menos en el tiempo agregado, por la expulsión del delantero brasileño Antony en el final del encuentro.

Real Betis se mantiene en la quinta plaza de la tabla de posiciones con 21 puntos, mientras que Girona está 18° con apenas 11.

La tabla de posiciones de La Liga

