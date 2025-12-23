Lo que a comienzos del 2025 parecía ser una inversión a largo plazo, a finales de este año, el delantero uruguayo Salomón Rodríguez termina por ser un “cacho” para Colo Colo, especialmente para la búsqueda de refuerzos con miras al 2026.

Su millonario salario que supera los $70 millones de pesos mensuales, y la extensión de su contrato hasta 2027, impiden a la institución tener espacio salarial y contratar nuevos nombres para mejorar la plantilla. Algo que asumen desde la dirigencia.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, dejó en claro durante conferencia de prensa que para reforzar el plantel de Colo Colo, es clave la salida de Salomón Rodríguez, por ello ya buscan alternativas para sacarse este vínculo de encima.

Mosa empuja la salida de Salomón Rodríguez de Colo Colo

“Venimos conversando con su representante hace semanas, meses. Hemos hablado y creemos que lo mejor es que Salomón reactive su carrera y tome oxígeno en otro club. En eso estamos trabajando, creemos que es lo mejor para el jugador y el club”, aseguró el timonel albo.

En esa línea, el mandamás de Colo Colo agrega sobre el futuro de Salomón que “hay alternativas, pero hay que ver cuál es la mejor para él, donde se sienta cómodo y eso está en manos de su representante que lo conoce mejor que nosotros”.

Junto con reconocer que hay movimientos de mercado que “están supeditados a la salida” del uruguayo, Mosa se refirió a una deuda que tendría la institución con Godoy Cruz de Mendoza por una cuota del pase del futbolista oriental.

“Nosotros antes que venciera una cuota en septiembre u octubre llamamos al representante para buscar una solución y una salida. Buscamos una renegociación con ellos en marzo o abril, lo que se aceptó”, finalizó.

Los números de Rodríguez en el Cacique

Pese a los pergaminos con los que llegó Salomón Rodríguez a Colo Colo, apenas convirtió tres goles en 26 encuentros que disputó, con presencia en cancha durante 1.101 minutos.

