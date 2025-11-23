La Selección Chilena pasa por tensos momentos luego de quedar eliminados, por tercera vez consecutiva, de una Copa del Mundo. Por este motivo, mucho se especula sobre el DT que debiese llegar para encaminar al equipo de cara al Mundial 2030, donde David Pizarro ya reveló a su candidato.

El “Fantasista” estuvo presente en el evento “Rojo Histórico” que conmemora el triunfo de la Roja en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde se llevaron el bronce, y fue consultado sobre el presente de la Selección chilena.

Pizarro revela el técnico que le gustaría llegará a la Roja

El exjugador de la Roma reveló que le gustaría que Manuel Pellegrini tome el banquillo de la Selección Chilena. “Ahora hay tiempo. Es complicado, nos ha ido muy mal en las últimas decisiones con los técnicos, no hemos tenido buenos resultados”.

“Todo chileno quisiera que él culmine su exitosa carrera con la selección. Ustedes no saben lo que significa Manuel Pellegrini allá, en Europa”

Manuel Pellegrini es uno de los candidatos a la Roja/Getty Images)

La postura de Pellegrini sobre la Roja

Este domingo el Betis se enfrenta al Girona por La Liga, y en la previa al encuentro, el Ingeniero fue consultado sobre su futuro en el cuadro español. “Ya veremos cuál es mi futuro. Llevo seis años de compromiso y dedicación al Betis y está también una selección de mi país que debe decidir”.

Asimismo, hace algunos días, el DT chileno integró el Congreso Andaluz de Entrenadores 2025 que la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) donde fue consultado por su futuro.

“Siempre he dicho que el club donde uno está tiene preferencia. También creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial, pero antes hay que clasificarse para eso”.

En la misma línea añade: “El tiempo que me quede entrenando es un tema que se irá aclarando con el tiempo. Me pueden quedar cuatro años, pero también podrían quedarme ocho. Ya veremos qué pasa en el futuro”.

