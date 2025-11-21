Figura de Betis reconoce el temor ante la posible salida de Manuel Pellegrini: “No podemos hacer…”

Es el tema del momento en Chile y Sevilla. La continuidad de Manuel Pellegrini en Real Betis se toma la pauta, con la Selección muy presente y expectante.

El Ingeniero aún no define si extiende su vínculo con el cuadro sevillano o toma a la Roja de cara al proceso de 2030, con la clasificación al Mundial como gran desafío.

La situación incomoda a Betis, porque los jugadores tienen que responder en cada conferencia de prensa la situación que atraviesa Pellegrini, quien aún no se define del todo, aunque todo apunta a que seguirá por un tiempo más en España.

Diego Llorente y la continuidad de Real Betis en Pellegrini

Real Betis se mide este domingo con Girona por La Liga y en la previa al partido habló el defensor Diego Llorente, quien salió a hablar de la continuidad de Pellegrini.

“Él tiene nuestra confianza, como el año pasado, vamos a muerte con él, pero no podemos hacer mucho en decisiones contractuales o individuales, porque se nos escapa de control. Para eso están las personas indicadas para tomar las mejores decisiones para el Betis”, dijo Llorente en diálogo con Cope.

Diego Llorente habló de Manuel Pellegrini. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“La pregunta de la renovación es lógica, siempre va a estar ahí mientras no se cierre. Esperemos que, quien tenga que tomar decisiones o el míster, se llegue un acuerdo o no, pues sería interesante dar seguridad de cara al futuro, porque la afición no lleva demasiado bien la incertidumbre e irá a más mientras más tiempo pase”, agregó el ex Real Madrid.

Real Betis tiene un partido clave ante Girona y en la previa vuelve a ser tema la continuidad de Manuel Pellegrini.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Girona por La Liga de España?

El partido entre Real Betis y Girona se jugará este domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:15 horas en el estadio La Cartuja de Sevilla.

