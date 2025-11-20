“Ahorramos plata…”: Johnny Herrera entrega certera fórmula para convencer a Manuel Pellegrini

La selección chilena terminó la temporada 2025 de la mejor forma. El equipo comandado por Nicolás Córdova superó a Perú y Rusia, y presenta una camada importante de jugadores para iniciar el próximo proceso. Por lo que ahora la tarea es buscar al entrenador que logre reencantar a la Roja.

Córdova ya confirmó que no seguirá al mando de la adulta, por lo que volverá a las juveniles. De esta forma el principal candidato es Manuel Pellegrini que con 72 años todavía cumple su contrato en Real Betis.

ver también “No le hace gracia”: avisan que Pellegrini no llegará a la selección chilena mientras esté Pablo Milad

El tema es que su vínculo termina a mitad del 2026. Lo que se cruza con los tiempos de la ANFP donde la idea es tener al DT en marzo para la fecha FIFA que indica el calendario.

La fórmula de Johnny Herrera para contratar a Manuel Pellegrini

Ante esto, Johnny Herrera decidió entregar una fórmula certera para llegar a un acuerdo y así tener al Ingeniero en la banca nacional. “Un buen proyecto es darle un plazo de ocho meses más (A Pellegrini)… así cuando termine la temporada en Europa, que (Felipe) Correa agarre la batuta y le ofrezca ‘Compadre termina acá y nosotros lo esperamos en junio’”, lanzó el samurái azul en ‘Todos Somos Técnicos’.

ver también Campeón del mundo y regalón de Manuel Pellegrini alaba al Sevilla de los chilenos: “Poco a poco…”

Pero está maniobra además incluye a Nico Córdova, que debería extender su estadía por un tiempo más. Aunque a su vez esto permite cuidar las arcas y así prepararse para romper el chanchito por Pellegrini.

“Así ahorramos plata con Córdova, que agarre todas las series como le gusta. Con su gente, que meta a jugadores jóvenes en la adulta, que le de tiraje a la chimenea. Está gira fue muy buena. Van a haber muchos equipos que quieran jugar con Chile como sparring”, sentenció Herrera.

Publicidad

Publicidad

¿El último partido de Pellegrini en el Betis?

Cabe consignar que desde el Real Betis aún no se presenta ninguna oferta de renovación sobre Pellegrini. Además el último partido que se disputa en LaLiga es el 24 de mayo frente a Levante. Por lo que sería el encuentro de despedida en el Estadio Benito Villamarín.

Ahora esto puede cambiar, siempre y cuando llegue a la disputa de una definición de torneos internacionales. Lo que podría ser la Europa League o Conference League, tal como lo hizo en este 2025 donde cayó ante Chelsea.

Publicidad