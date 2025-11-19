Es tendencia:
Campeón del mundo y regalón de Manuel Pellegrini alaba al Sevilla de los chilenos: “Poco a poco…”

El ex seleccionado español Jesús Navas tuvo palabras de elogio para el DT del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, Matías Almeyda.

Por Carlos Silva Rojas

Jesús Navas analizó al equipo de los chilenos.
Un inicio de temporada muy irregular está teniendo Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en La Liga de España, lo que tiene ansiosos a los siempre fanáticos hinchas andaluces.

Hasta ahora el equipo de los chilenos suma cinco victorias, un empate y seis derrotas, lo que lo tiene en el noveno puesto de la tabla de posiciones, justo en la medianía.

Pese a lo complejo del arranque de la campaña el entrenador de Alexis y Suazo, el argentino Matías Almeyda, recibe elogios de un histórico.

Jesús Navas alaba las condiciones de Matías Almeyda en Sevilla

Sevilla es uno de los equipos importantes de España y genera comentarios, y un campeón del mundo como Jesús Navas, analizó el presente del cuadro de Nervión.

El ex carrilero derecho, quien fuera regalón de Manuel Pellegrini en Manchester City, cree que la tienda de los chilenos va por buen camino y confía en el Pelado Almeyda.

Matías Almeyda recibe elogios. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Es un entrenador idóneo, porque tiene intensidad, que es muy importante; hace que lo den todo en el campo por el Sevilla y la afición hasta el final. Transmite esas ideas, pero lleva poco tiempo y poco a poco saldrá lo mejor”, dijo Navas.

Por último, el ex jugador habló del Gran Derbi sevillano que se jugará en la fecha subsiguiente entre Real Betis y Sevilla.

“Lo veo como siempre; ya sabemos cómo son. Son partidos de no cometer errores. Hay que afrontarlos con intensidad; ya sabemos jugar este tipo de partidos. Estoy con mucha ilusión de que se haga un gran encuentro”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Espanyol por la Liga de España?

El partido entre Sevilla y Espanyol se jugará este lunes 24 de noviembre, a partir de las 17:00 horas de Chile en Barcelona.

