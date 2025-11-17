Alexis Sánchez demuestra su clase y es apuntado como el gran ejemplo de Sevilla: “Enorme compromiso…”

Un muy buen arranque de temporada tuvo Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla, sin embargo, se vio detenido por una severa lesión muscular.

El chileno sufrió un problema de bíceps femoral el pasado 26 de octubre en el partido ante Real Sociedad y los médicos sevillanos pensaban que iba a volver a jugar recién en diciembre, pero el Niño Maravilla ya está casi listo para regresar.

Los plazos de recuperación se adelantaron e incluso tiene chances de volver a las canchas el lunes 24 de noviembre ante Espanyol en Barcelona.

El ejemplo que le da Alexis a sus compañeros de Sevilla

Alexis Sánchez siempre ha sido un fanático de los entrenamientos y estar en forma, situación que destaca Diario de Sevilla, donde explican que el chileno es un ejemplo para sus compañeros.

“El ejemplo de Alexis frente a las numerosas dudas y bajas”, se titula la nota del citado medio donde hablan de los lesionados del cuadro de Matías Almeyda.

“El chileno ya toca balón dos semanas antes de lo previsto cuando se conoció su lesión muscular y muestra su enorme compromiso con el vestuario entrenándose en día de descanso”, explicaron.

Alexis Sánnchez prepara su regreso.

Además, apuestan a que el delantero puede volver a jugar en la siguiente fecha: “ha anticipado los plazos y podría incluso jugar en Cornellá, el lunes 24, seis días antes”.

“Alexis ha anticipado su regreso al césped al menos dos semanas. Es una buena noticia. Y también es ejemplar que se ejercitase en solitario en jornada de descanso. Es algo que ya hizo la semana pasada en el gimnasio, y repite ahora en el césped”, revelan en el medio andaluz.

Alexis Sánchez no quiere dejar de competir y espera volver a las canchas una fecha antes del derbi con Real Betis.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Espanyol por la Liga de España?

El partido entre Sevilla y Espanyol se jugará este lunes 24 de noviembre, a partir de las 17:00 horas de Chile en Barcelona.