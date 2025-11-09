Hace algunos días una inesperada noticia impactó en redes sociales, cuando se anunció el supuesto nacimiento del hijo del jugador chileno Alexis Sánchez junto a la modelo rusa Alexandra Litvinova.

La primera en dar pistas de la noticia fue la panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, quien a través de sus redes señaló que “Nació una bebé muy esperada. Se llama Bela”.

Luego en un registro agregó: “Es de una persona muy, muy, muy muy conocida, demasiado, demasiado, yo creo que hay poca gente en Chile que no sabe quién es”. Aunque no reveló el nombre, sus seguidores rápidamente asumieron que era el bebé del jugador del Sevilla.

La verdad sobre los rumores de la paternidad de Alexis Sánchez

Hasta el momento, el goleador de la Roja no ha confirmado ni su relación con la modelo rusa ni tampoco que estaban esperando su primer bebé, por lo que hasta el momento nada es oficial.

ver también No se vio en TV: el noble gesto de Alexis Sánchez que saca aplausos en el Sevilla

Sin embargo, por redes sociales, los seguidores de ambos notaron que ella visitó Chile hace algunos meses y además, tras el cambio de equipo de Alexis, la joven también se mudó a Sevilla.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, Gutiérrez tampoco reveló que estuviera hablando de Alexis. “No sé por qué el papá que es conocido no ha querido dar la noticia, me decía que estaba muy contento y feliz con su paternidad“.

“Por eso no digo el nombre, porque, pucha, será él quien tiene que comunicarlo, ya todo el mundo lo imagino, pero sus motivos tendrá para no decirlo; ya fue papá”.

Publicidad

Publicidad

¿Quién es Alexandra Litvinova?

La supuesta pareja de Alexis Sánchez es una joven rusa de 25 años, con más de una década de experiencia trabajando como modelo. Residía en Friuli, ciudad donde también estuvo el tocopillano mientras militaba en el Udinese.

A través de sus redes sociales, la joven comparte parte de su carrera en donde ha realizado campañas en distintas capitales de la moda como París, Londres, Nueva York, Miami y Milán, donde ha trabajado con distintas marcas.