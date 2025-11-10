¿Se sumó a última hora? La sorpresa que marcó la llegada de la Roja a Rusia por fecha FIFA

La selección chilena ya está en Rusia para prepara la fecha FIFA y que contempla dos partidos bajo la dirección de Nicolás Córdova. Tras un largo viaje de más de 30 horas, los jugadores de la Liga de Primera aterrizaron en Sochi.

A través de las redes sociales de La Roja se mostró cómo fue la llegada de una parte de los nominados del medio local junto con los futbolistas que militan en el viejo continente. Uno de los más solicitados fue Gabriel Suazo que fue recibido como un “Rockstar”. Además de recibir como ofrenda el pan korovai, también fue solicitado por los hinchas que se agolparon por su firma.

En el registro publicado está jornada también aparecen jugadores como Francisco Salinas, Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Ian Garguez, Darío Osorio, Thomas Gillier, Ben Brereton, Francisco Sierralta y Marcelino Nuñez.

Pero además se apreció la aparición de uno de los integrantes del cuerpo técnico de la Roja que fue bajado del Mundial Sub 17. Esto tiene relación con Ariel Leporati, que no fue sumado al torneo que se disputa en Qatar.

Sin embargo, ahora sería el acompañante de Nicolás Córdova en los próximos dos partidos. Lo que marca un importante apoyo para el DT nacional ya que se había deslizado un quiebre entre ambos tras no participar en el Mundial Sub 17.

Ariel Leporati se sumó a la Roja y será el ayudante de Nico Córdova en la fecha FIFA

¿Contra quién juega Chile en la fecha FIFA?

El equipo nacional disputará dos partidos en medio de la fecha FIFA para seguir en la búsqueda de nuevos jugadores para el próximo Mundial.

En esta ocasión el primer partido será el 15 de noviembre ante Rusia en el Estadio Fisht (Sochi) a las 14:00 horas. El segundo encuentro está programado para el martes 18 frente a Perú. Dicho duelo será en el mismo recinto y horario. Cabe consignar que ambos serán transmitidos por Chilevisión.