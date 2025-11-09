¿Se durmió la ANFP? La declaración de Manuel Pellegrini que pone en jaque su permanencia en Real Betis

Manuel Pellegrini tiene al Real Betis una vez más en la lucha en la parte alta de LaLiga de España. El albiverde marcha en la quinta posición y este domingo visita al Valencia con el objetivo de cerrar la fecha en puestos de Europa League.

El encuentro será de palabras mayores ya que es ante un “gigante dormido” y que ahora lucha por zafar del descenso. “Estamos pensando en el partido ante Valencia. Son tres puntos importantes. El equipo viene jugando muy bien y debemos repetirlo”, recalcó el Ingeniero en conferencia de prensa.

El Betis acumula un rendimiento destacado en este 2025. A tal punto que de los últimos diez partidos solo ha perdido uno. Además de su quinto puesto en LaLiga, y noveno en la Europa League por lo que está en la zona de clasificación a la siguiente fase del torneo.

“Los partidos son todos distintos. Engañoso sería creer que vamos a ganar porque es un equipo que no pasa un buen momento. Tenemos que hacer un partido muy completo para puntuar jugando de visita”, agregó Pellegrini.

¿Dónde dirigirá Manuel Pellegrini en 2026?

Pero tras ello, el tono cambió ya que se le consultó a Manuel Pellegrini por los dichos de Aitor Rubial. El jugador recalcó que quiere estar toda la vida en el Real Betis. Por lo que la pregunta de inmediato se le hizo al DT por su futuro como entrenador.

“¿Quién dijo eso?, ¿Aitor? Me alegro mucho por él, es canterano del club y ha batido récords. Es útil dentro y fuera del campo. Le quedan muchísimos años de carrera y ojalá sean todos en el Betis”, expresó de entrada el chileno.

Sin embargo, no fue todo. Posteriormente apuntó a su futuro y dejó una importante señal para el Real Betis. Lo que a su vez podría ser determinante para las pretensiones de la ANFP en querer tenerlo en la banca de la selección chilena para el próximo proceso de Eliminatorias.

“¿En el caso mío? Estamos aquí muy contentos en el club y ya veremos el futuro hacia dónde nos lleva”, sentenció. Por lo que ahora medios partidarios del Real Betis recalcan que el cuadro español tiene la primera chance de quedarse con el Ingeniero, especialmente para una eventual renovación de vínculo para 2026.

