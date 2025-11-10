La salida de Jorge Almirón, era una oportunidad para los jugadores más jóvenes de Colo Colo. Fernando Ortiz llegó a con la idea clara de darle más protagonismo a la cantera. En ese sentido, uno que parecía que tenía el camino cimentado hacia el primer equipo era Manley Clerveaux.

Pese a ello, con el Tano no tuvo las chances que se esperaba tuviera. De repente, el de origen haitiano desapareció del primer equipo y todos se preguntaban por qué no era considerado.

Y explotó la bomba. Fue Edson Figueroa el encargado de filtrar la verdadera razón de la marginación de Clerveaux del primer equipo. Todo habría sido parte de un problema de indisciplina.

No es la primera vez: el problemático Clerveaux

Todavía no triunfa en el profesionalismo y ya anda haciendo cualquiera. Manley Clerveaux estaría sancionado por Fernando Ortiz debido a un indebido comportamiento. “Está cortado, se portó mal“, filtró Edson Figueroa.

Esta no es la primera vez que el haitiano tiene problemas de indisciplina. Hace poco más de dos semanas trascendió que por “actitudes propias de su edad” había sido marginado del amistoso ante Deportes Puerto Montt y del duelo ante Coquimbo Unido. Se esperaba que volviera ante Deportes Limache, pero evidentemente, no fue así.

Y eso que Fernando Ortiz llegó bancando al jugador albo. “Tiene características muy lindas. He revisado entrenamientos. Tiene una potencia increíble, tiene un dribbling donde se puede sacar a un hombre de encima. Las condiciones las tiene“, señaló el Tano en su llegada al Cacique. Pero, bueno, hay algunos que son especialistas en desaprovechar oportunidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo jugará ante Unión La Calera, en dos semanas más, debido a la detención de la Liga de Primera por fecha FIFA. Aún no hay horario confirmado.