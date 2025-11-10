Aún no se han logrado los objetivos mínimos. Colo Colo necesita clasificar a copas internacionales, para cerrar un Centenario que no ha estado a la altura de las circunstancias.
En ese sentido, el cuadro albo busca tener los mejores resultados para concretar el premio mínimo. Eso sí, todavía queda por remar y, a estas alturas, cada uno de los tres partidos restantes será una final.
Este año, pase lo que pase, no será recordado, eso sí, por los buenos resultados. De hecho, en un año oscuro, es bueno recordar que también sigue vigente una bestia negra de Colo Colo. Se trata de un jugador que pulula por la Liga de Primera.
La kryptonita alba
Es el jugador vigente que más goles le ha anotado a Colo Colo. Juega en Ñublense y en 27 encuentros le ha convertido una decena de goles al Cacique. Estamos hablando de Patricio Rubio.
Si bien no todos los goles se los ha marcado con la camiseta de la Longaniza Mecánica (cinco con Everton, dos con Ñublense, dos con Unión Española y uno con la U de Conce), es el jugador vigente que más tantos le ha anotado al Cacique, superando por un gol a Sebastián Sáez, de Unión La Calera.
Además, Patricio Rubio ha dado tres asistencias en sus partidos ante el Albo y se posiciona como uno de los jugadores que más daño le hace al Cacique cuando está en cancha.
Patricio Rubio anotándole a Colo Colo con la Universidad de Concepción | Photosport
¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?
Colo Colo jugará ante Unión La Calera, en dos semanas más, debido a la detención de la Liga de Primera por fecha FIFA. Aún no hay horario confirmado.
