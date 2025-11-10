Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La bestia negra de Colo Colo: el jugador vigente que más goles le ha anotado al Cacique

Es el futbolista vigente que más tantos le ha anotado a Colo Colo. En Macul no lo quieren ni ver. Y eso que jugó en el Cacique.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
La bestia negra de Colo Colo.
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTLa bestia negra de Colo Colo.

Aún no se han logrado los objetivos mínimos. Colo Colo necesita clasificar a copas internacionales, para cerrar un Centenario que no ha estado a la altura de las circunstancias.

En ese sentido, el cuadro albo busca tener los mejores resultados para concretar el premio mínimo. Eso sí, todavía queda por remar y, a estas alturas, cada uno de los tres partidos restantes será una final.

Este año, pase lo que pase, no será recordado, eso sí, por los buenos resultados. De hecho, en un año oscuro, es bueno recordar que también sigue vigente una bestia negra de Colo Colo. Se trata de un jugador que pulula por la Liga de Primera.

Se formó en Colo Colo, jugó en La Rojita y ahora destaca como figura en equipo que logró el ascenso

ver también

Se formó en Colo Colo, jugó en La Rojita y ahora destaca como figura en equipo que logró el ascenso

La kryptonita alba

Es el jugador vigente que más goles le ha anotado a Colo Colo. Juega en Ñublense y en 27 encuentros le ha convertido una decena de goles al Cacique. Estamos hablando de Patricio Rubio.

Si bien no todos los goles se los ha marcado con la camiseta de la Longaniza Mecánica (cinco con Everton, dos con Ñublense, dos con Unión Española y uno con la U de Conce), es el jugador vigente que más tantos le ha anotado al Cacique, superando por un gol a Sebastián Sáez, de Unión La Calera.

Además, Patricio Rubio ha dado tres asistencias en sus partidos ante el Albo y se posiciona como uno de los jugadores que más daño le hace al Cacique cuando está en cancha.

Publicidad
Patricio Rubio anotándole a Colo Colo con la Universidad de Concepción | Photosport

Patricio Rubio anotándole a Colo Colo con la Universidad de Concepción | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo jugará ante Unión La Calera, en dos semanas más, debido a la detención de la Liga de Primera por fecha FIFA. Aún no hay horario confirmado.

No juega en Brasil: el Martín Lucero que sí aman en Colo Colo y que tendría loco a Fernando Ortiz

ver también

No juega en Brasil: el Martín Lucero que sí aman en Colo Colo y que tendría loco a Fernando Ortiz

Lee también
El amigo de Ronaldinho, el Bigote y el "Toperoles de acero": jugaron por la U y Alianza
U de Chile

El amigo de Ronaldinho, el Bigote y el "Toperoles de acero": jugaron por la U y Alianza

Pato Rubio eligió al mejor defensa del fútbol chileno: juega en la U
U de Chile

Pato Rubio eligió al mejor defensa del fútbol chileno: juega en la U

"Soy el verdugo": el crack que le anotó 30 goles a los grandes de Chile
Chile

"Soy el verdugo": el crack que le anotó 30 goles a los grandes de Chile

"No sigue": sepultan el futuro de Esteban Pavez en Colo Colo
Colo Colo

"No sigue": sepultan el futuro de Esteban Pavez en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo