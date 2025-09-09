Es tendencia:
Juega en U. de Chile: Patricio Rubio eligió al mejor defensa del fútbol chileno

El goleador de 36 años hizo un repaso por su carrera, donde destacó al central más duro de la Liga de Primera.

Por César Vásquez

Rubio sigue inflando redes con Ñublense.

Patricio Rubio es uno de los destacados goleadores que tiene el fútbol chileno. El delantero fue consultado por el defensa más duro de la Liga de Primera, donde eligió a un jugador de Universidad de Chile.

El atacante de Ñublense es de esos jugadores que tuvo que darse una vuelta larga para encontrar definitivamente en Primera División. Hoy en Chillán y con la experiencia que le dan los años de circo, repasó distintos aspectos de su exitosa carrera.

El mejor defensa en Chile según Patricio Rubio

Las redes sociales cuando son bien utilizadas, permiten que los futbolistas puedan tener mayor cercanía con sus seguidores. Es lo que está intentando realizar Patricio Rubio, quien usó su cuenta de TikTok para responder diversas consultas de los fanáticos.

El atacante formado en Colo Colo eligió a Jorge Valdivia como su referente en el fútbol, mientras que se quedó con José Luis Sierra como el mejor DT que ha tenido en su carrera. Con el Coto fue campeón en Unión Española en el 2013. Además, eligió el gol del título con los Hispanos a los Albos como el favorito de su carrera.

Respecto a quién es el defensa más duro de la Liga de Primera, Patricio Rubio no dudó: “Matías Zaldivia de la U”, indicó el delantero de 36 años. El argentino nacionalizado chileno ha tenido una gran temporada en el Romántico Viajero, donde a nivel nacional e internacional suma 31 partidos, 5 goles y 1 asistencia.

Rubio tuvo un destacado paso por Universidad de Chile, donde jugó entre 2013 y 2016, con un paso intermedio por Querétaro de México. El delantero aseguró que su mejor nivel futbolístico, su prime como dicen los lolos, lo alcanzó en el Romántico Viajero.

“Mi prime creo que fue el 2013 en la U. De ahí salté a México”, recordó el goleador. En los Azules Patricio Rubio disputó 99 partidos, donde convirtió 36 tantos y entregó 14 asistencias. Ganó el Apertura 2014, la Supercopa y la Copa Chile 2015 con el Bulla.

