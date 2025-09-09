Es tendencia:
El crack del fútbol chileno que le anotó 30 goles a Colo Colo, la U y la UC: “Soy el verdugo, los números me avalan”

Con 200 tantos en su carrera, destacado artillero sigue vigente y va por más en las canchas nacionales.

Por Nelson Martinez

© Photosport.Notable registro en el fútbol chileno.

De esos crack inmortales y que a sus 36 años sigue más vigente que nunca rompiendo redes en el fútbol chileno. Se trata de Patricio Rubio, quien en sus redes sociales mostró su otra faceta rodeado de flashes.

En lo que han sido sus últimas publicaciones interactuando con la gente, el artillero de Ñublense declaró de entrada que desea retirarse en Chillán, donde sigue marcándole goles a los equipos grandes.

“La hinchada es increíble, mi idea es retirarme acá en Ñublense y terminar como goleador histórico del club”, avisó el delantero que incluso jugó con Ronaldinho en el fútbol mexicano.

30 veces crack del fútbol chileno

Patricio Rubio respondió a la pregunta sobre si se considera la bestia negra de los equipos llamados equipos grandes del fútbol chileno, es decir, Colo Colo, U de Chile y la U Católica.

“Tengo 30 goles a los equipos grandes, así que sí, me considero un verdugo, los números lo avalan”, dijo el hombre que les ha anotado en Ñublense, Everton y U de Conce, entre otros.

Pero a la hora de recordar el momento más emotivo de su carrera, el crack del fútbol chileno confesó que “mi gol favorito fue con Unión Española, del título ante Colo Colo (2013)”.

A lo largo de su carrera, el Pato Rubio tiene 541 partidos, 200 goles y ocho títulos, en una carrera cargada de logros y siendo el verdadero cuco de los grandes de Chile.

