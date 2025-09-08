Es tendencia:
¡Aquí está el recambio! Joya del fútbol chileno llega como estrella a poderosa liga de Cristiano Ronaldo

Joven valor iquiqueño dio el salto a exótico y ascendente fútbol árabe, tras brillar en su categoría. Ya representó a Chile en otras latitudes.

Por Nelson Martinez

El iquiqueño estrella del fútbol chileno.

Una gran noticia para el futuro del fútbol chileno se dio a conocer desde Iquique, ciudad donde dio sus primeros pasos un prometedor jugador que a sus 11 años ya ha representado al país fuera de las fronteras.

Se trata de Mateo Araya Carvajal, quien desde la Tierra de Campeones recientemente dio importante salto a poderosa liga de Arabia Saudita, la misma donde hoy militan figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Según avisa el medio Vamos Dragones, el pequeño talento nacional ya tiene listo su arribo a la exótica liga, tras pasos por Madrid el año pasado en stage de Football de alto rendimiento. Ahí, Mateo jugó con niños de Uruguay, Colombia, Argentina y fue el único chileno en el equipo.

Así fue el salto del talento del fútbol chileno

Mateo Araya, de 11 años, pertenece a la Escuela Pedro Cejas de Deportes Iquique y prepara las maletas para viajar junto a su padre Miguel a Arabia Saudita. Ahí será parte de la cantera del Al-Qadisiya de Primera División.

El club de la liga donde juega Cristiano Ronaldo comenzó a buscar talentos en todo el mundo para potenciar sus filas. Ahí el pequeño iquiqueño fue seleccionado e invitado tras ver su talento en sudamérica.

Según reporta el citado medio, “actualmente Mateo se prepara en la Escuela del CDI junto a Memo Carreño y Mario Maldonado, en una categoría más grande debido a su talento”.

“Adicionalmente, su padre nos indica que se ha estado preparando con muchas ansias en este importante desafío“, avisaron en el norte sobre la joya del fútbol chileno que salta al extranjero.

