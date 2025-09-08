“En serio riesgo de continuidad”. Así y mediante un comunicado en sus redes sociales, Deportes Melipilla anunció su terrible crisis financiera que lo tiene pendiendo de un hilo en el fútbol chileno.

Los potros tienen una remontada histórica en la Segunda División tras pelear el descenso y ahora ganar los últimos ocho partidos disputados. Pese a estar cerca del ascenso a Primera B, la situación económica los tiene por el piso.

Con rifas y campañas en redes sociales para que los hinchas se metan la mano al bolsillo, el elenco metropolitano resignó subir a la B tras el caso cotizaciones y falsificación de documentos en 2024, dándole su lugar al Conce. Por ello, la crisis es total en el equipo.

Campeón con la U clama por los potros

Matías Rodríguez, campeón con U de Chile e ídolo del club, es uno de los referentes en Deportes Melipilla e hizo un desesperado llamado en redes sociales para salvar al club.

“En ayuda al club, los necesitamos, en ayuda a los jugadores para que sigamos jugando y demostrando nuestra garra en los partidos, vamos a sortear una moto como primer premio”, dijo el Mati, en las redes sociales del club.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el Mati dijo que se sortearían más premios para los hinchas en este duro momento del equipo, diciendo que habrá “10 gif card de 100 mil pesos cada una y cinco camisetas de sorteo de Melipilla, con la firma del plantel completo”.

Tweet placeholder

“Esperamos que nos sigan acompañando en este momento que no es el mejor, que juntos lo sacaremos adelante“, cerró con nostalgia el campeón azul de la Sudamericana 2011.

Publicidad