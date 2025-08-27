Tras 208 días: El TAS rechaza demanda de Melipilla y confirma ascenso de Concepción

Uno de los mayores escándalos del fútbol chileno llegó a su fin. Esto por la demanda de Deportes Melipilla y que exigía el ascenso a Primera B, junto con Deportes Concepción.

El tema es que dicha exigencia finalmente quedó por el suelo y para peor, ahora por decisión del TAS deberá pagar millonaria cifra.

La historia comenzó cuando los “Potros” superaron en la definición a penales a Deportes Concepción el pasado 31 de octubre del 2024. El Estadio El Teniente celebraron el ascenso a Primera B, pero días más tarde todo se derrumbó con la resta de tres puntos claves.

¿El motivo? la Unidad de Control Financiero confirmó que no hubo pago de obligaciones laborales y se decidió la resta de puntos a Melipilla.

El TAS zanja polémico caso

Ante esto, el 31 de enero de este 2025, Melipilla llevó el caso al TAS para poder jugar en la Primera B. Pero tras 208 días, el Tribunal ahora tomó una drástica decisión y que significa un duro mazazo para el cuadro fundado en 1992.

El documento del TAS sobre la decisión en el caso de Melipilla

En el documento se detalla que se rechazo la petición por lo que debería seguir en Tercera División. El tema es que ademas deberá costear todo lo relacionado con el tema de la demanda.

Además se indica que deberá abonar 2 mil francos suizos a Deportes Concepción y 2 mil a la ANFP por los gastos en el procedimiento. Lo que equivale a casi cuatro millones de pesos.