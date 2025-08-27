Este domingo 31 de agosto se celebrará la edición 198 del Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile, duelo a jugar en el Estadio Monumental por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Partidazo que enfrenta a los dos clubes más importantes del país, con objetivos deportivos dispares y que ojo, porque tendrán una importante novedad en su transmisión. Así es, porque la señal a cargo de los duelos del fútbol chileno confirmó a través de redes sociales una importante novedad para esta jornada “clasiquera”, se trata de un “fichaje estrella”.

ver también La IA predice el resultado del Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Liga de Primera

TNT Sports anuncia “fichaje estrella” para el Superclásico 198

Sin decir nombre, ni menos publicar una foto clara, la cuenta de TNT Sports Chile subió una imagen con una silueta que no hace más que encender el debate en su cuenta de X (@TNTSportsCL) con el siguiente tuit; “FICHAMOS A UNA ESTRELLA 🚨 Viene el #Superclásico198 y llega con la incorporación a TNT Sports de un talento de otra dimensión. ​Descúbrelo este #MatchdayDomingo…”.

En la imagen, la “estrella” aparece acompañada por los rostros del canal que dirán presentes en la transmisión del clásico; Dani Arrieta, Marcelo Díaz, Patricio Barrera, Aldo Schiappacasse y Cristian Basaure.

Tweet placeholder

Las especulaciones no se hicieron esperar en los hinchas que siguen la mencionada cuenta y ya hablan de algunos nombres que cumplen con el “perfil” de la sombra utilizada por TNT Sports para el anuncio, siendo Marcos González y Matías Fernández los nombres más mencionados por los tuiteros ¿Le acertarán los fanáticos chilenos?

Publicidad

Publicidad

Habrá que esperar hasta el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas de Chile para conocer al nuevo panelista de TNT Sports Chile, hora donde comience a celebrarse la edición 198 del Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile.