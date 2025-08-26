Este domingo se paraliza el Campeonato Nacional con una nueva versión del Superclásico. Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en un partido clave tanto en lo anímico como en lo estadístico, con ambos equipos jugándose mucho más que los tres puntos.

Los albos quieren volver a recomponer la hegemonía, que por tantos años mantuvieron frente a los azules, y que se rompió en 2024, rompiendo una maldición de más de 20 años.

Por su parte, el cuadro universitario llega con otros aires a Macul, y sin la carga que arrastró por tantos clásicos, ilusionando a los hinchas con un nuevo triunfo, luego de semanas complicadas.

Novedades en la transmisión del Superclásico

Durante toda la semana TNT SPORTS entregará contenido relacionado a este encuentro, através de “Íntimo” e “Historias de Matchday”, programa de conversación que reunirá a dos contemporáneos de los Superclásicos: Waldo Ponce, ex capitán azul y Arturo Sanhueza, otrora capitán albo.

El choque contará con una previa desde el Estadio Monumental con Nahla Hassan y Marcelo Muñoz, quienes analizarán la llegada de los equipos, formaciones y detalles.

ver también Javier Correa recuerda el último Superclásico: “Se inclinó la balanza para un lado”

Patricio Barrera, Aldo Schiappacasse y Cristian Basaure serán los encargados de la transmisión oficial del cotejo. Mientras que posterior al partido, llegará una edición especial de TST.

Publicidad

Publicidad

A esto se sumarán entrevistas en programas como Pelota Parada y TST. Además, un nuevo personaje del universo DC Comics se tomará el clásico: un refuerzo muy particular junto a su mascota y amigo: Eagle, quien desde las alturas seguirá el encuentro. Todo esto a través de las pantallas de TNT SPORTS Premium y HBO Max.

Programación Fecha 22 Liga de Primera 2025

JUEVES 28 DE AGOSTO

Everton vs. Deportes La Serena – 19:00 horas por TNT Sports Premium y HBO MAX

VIERNES 29 DE AGOSTO

Unión La Calera vs. Palestino – 19:00 horas por TNT Sports Premium y HBO MAX

Publicidad

Publicidad

SÁBADO 30 DE AGOSTO

Huachipato vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas por TNT Sports Premium y HBO MAX

– 12:30 horas por TNT Sports Premium y HBO MAX O’Higgins vs. Audax Italiano – 15:00 horas por TNT Sports Premium y HBO MAX

Universidad Católica vs. Cobresal – 17:30 horas por TNT Sports Premium y HBO MAX

– 17:30 horas por TNT Sports Premium y HBO MAX Deportes Iquique vs. Deportes Limache – 20:00 horas por TNT Sports Premium y HBO MAX

DOMINGO 31 DE AGOSTO

Colo-Colo vs. Universidad de Chile – 15:00 horas por TNT SPORTS Premium y HBO Max

– 15:00 horas por TNT SPORTS Premium y HBO Max Ñublense vs. Unión Española – 18:30 horas por TNT SPORTS Premium y HBO Max

Publicidad