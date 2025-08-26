Semana previa al Superclásico y se comienza a sentir el ambiente de tensión entre los protagonistas: Colo Colo y Universidad de Chile, porque Marcelo Díaz y Javier Correa, protagonizaron una polémica que se generó tras los dichos del capitán de los azules en conferencia de prensa.

En este contexto, el delantero Albo fue consultado por el último duelo entre ambos equipos hace algunos meses en el Campeonato Nacional, instancia en la que los universitarios ganaron 2-1 en el Estadio Nacional.

Javier Correa encendió la previa del Superclásico

El delantero del Cacique protagonizó la conferencia de prensa desde el Estadio Monumental, que no estuvo libre de polémicas, respondiendo a los dichos de Marcelo Díaz y también se refirió al último enfrentamiento entre ambos clubes.

“Con la U se jugó bastante mejor que con la Católica, después los penales y decisiones arbitrales fueron claves, hubo tres penales y ahí fue la clave porque se inclinó la balanza para un lado. No creo que ante la U se jugó mal, pero ante la UC fue muy notorio el bajo nivel nuestro”, sentenció Correa desde la ruca.

ver también Colo Colo vs. Universidad de Chile: Cuándo juegan, horario y dónde ver EN VIVO el superclásico en Liga de Primera

En el mismo contexto, respondió a si Colo Colo salva el año ganando este partido: “Nosotros nos enfocamos acá adentro. Queremos ganar, es nuestro objetivo, pero con esto no salvamos el año. No ha sido como quisimos, sabemos que para nosotros y la gente es importante, pero ganar el clásico no salva el año. Tenemos que terminar lo más arriba posible y afrontar esto con la responsabilidad que lleva este escudo, como hombres”.

¿Qué le dijo Javier Correa a Marcelo Díaz?

El jugador albo fue tajante ante los dichos del capitán de los azules: “Después hablamos de paz y ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo tuve al frente y nunca me habló. Para ser guapo acá (en el micrófono), está bárbaro. Pero de frente tienes que decir cosas. Me sorprende porque nosotros empatizamos, pero ellos no cuando ocurrió lo de Fortaleza, ellos dicen que son diferentes”.

Publicidad

Publicidad

Enfatizando en la actitud de Díaz: “Soy muy directo y no tengo problemas en decirle en la cara que no hay que vender humo, la gente no te va a querer por lo que digas a la prensa. Me parece que vende mucho humo, no hay que ser despectivo con nadie, porque el fútbol da vueltas“.