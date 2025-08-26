Este fin de semana Colo Colo y Universidad de Chile vuelven a verse las caras por la jornada 22 de la Liga de Primera en una nueva edición del Superclásico chileno. Versión 198 de Primera División y que se juega en el Estadio Monumental entre dos conjuntos que buscan volver al triunfo, aunque por distintos motivos.

Tras el traumático episodio en Argentina, los universitarios esperan volver a celebrar ante los albos para así darle una alegría a los hinchas azules y también acercarse a Coquimbo Unido, líder indiscutido del torneo y que al día de hoy le saca 12 puntos, a pesar de ser 2°.

Los albos, en tanto, sigue en crisis ocupando actualmente la 10° posición de la tabla y mientras se está a la espera de concretar la llegada de un nuevo DT, Hugo González y Luis Pérez buscarán dar la sorpresa. Es en ese contexto que en RedGol ya vivimos el clásico y le preguntamos a la Inteligencia artificial por el resultado para este partido ¿Qué dijo?

La IA predice el resultado de Colo Colo vs. U. de Chile

Para este ejercicio utilizamos ChatGPT, una de las más importantes y conocidas inteligencias artificiales del mundo, la que tras un análisis donde consideró los rendimientos en este 2025, a nivel local e internacional, así como otros factores externos como lo ocurrido en Argentina o la salida de Almirón, definió que el superclásico finalizará con triunfo de la Universidad de Chile por un marcador de 1-3.

De acuerdo a la IA, el estado emocional de la U será un gran aliciente para ir a buscar la victoria a Macul, señalando que “El trauma vivido en Argentina puede transformar la energía del equipo en motivación extra para enfrentar el clásico”, todo esto sumado a los factores deportivos como que: “La U está claramente mejor ubicada en la tabla y con más contundencia ofensiva”.

Con respecto a los albos, la IA indica que el mal momento que atraviesan hace casi imposible un resultado a favor , indicando que: “El club atraviesa una crisis tras la salida del técnico y sin una dirección clara (…) y si bien cabe la posibilidad de que sea una victoria ajustada y con menos goles azules, como 0-1 o 0-2, no ve opciones claras de un empate o triunfo albo”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. de Chile?