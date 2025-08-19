El fútbol chileno vivió una magra jornada este martes 19 de agosto, donde un remezón sacudió dos bancas de equipos con un buen andar en esta temporada 2025.

En lo concreto, la Segunda División tuvo inédito anuncio con el segundo y quinto elenco de la liga, que perdieron a sus entrenadores. Eso sí, uno fue por renuncia y el otro por los últimos resultados.

En una reñida lucha por agarrar el único cupo de ascenso a Primera B, Deportes Puerto Montt lidera la tabla, seguido de cerca por Provincial Ovalle y más atrás Deportes Melipilla, de gran remontada este año. Dichos números no bastaron para seguir en las bancas.

Fútbol chileno y sus inéditas salidas

Deportes Melipilla anunció la salida de Marcelo Palma como su director técnico, tras épica campaña remando de atrás en el equipo que se acerca a la lucha por el título.

“Presentó su renuncia a la institución, para dar paso a nuevos desafíos profesionales”, informaron los potros, con un Palma que dejó a los metropolitanos en el 5° lugar y con siete partidos seguidos ganando.

Por otra parte, Provincial Ovalle informó que Felipe Cornejo no seguirá siendo su DT, pese a quedar con los verdes en la segunda posición y peleando la cima con Puerto Montt.

Ubicado a tres puntos del líder y con un 60,4% de rendimiento, el elenco del Ciclón buscará renovar la banca para seguir firmes en el sueño de ascender a la Primera B.

