Claudio Palma sigue haciendo noticia pese a dejar el relato de cada fin de semana con su abrupta salida de TNT Sports. El cantagoles nacional vive un buena época de su vida y admite que no se arrepiente de su decisión de renunciar a la TV.

Durante su participación en el podcast “Seré Weón”, de Yuli, la voz histórica del fútbol chileno habló de cómo ha superado la depresión que lo tuvo por el piso y lo obligó a dejar las transmisiones en el canal TNT Sports.

“Hay que conocerse, no hay nada mas inteligente que conocerse, cuesta, hay que abstraerse, es tratar de modificar cosas. La gente dice ‘fui al doctor y me dieron pastillas’, pero ¿Pa’ qué son? Yo en eso soy obsesivo”, partió diciendo.

Claudio Palma y su lucha personal

Claudio Palma fue enfático en explicar la importancia de tomar decisiones para salir del hoyo. Ahí, dejar TNT Sports fue clave en recuperar tiempo para su vida personal y familiar.

“Sé los momentos qué tengo, qué tengo que tomar, no es una pastilla diaria y listo. Me fue mal”, explicó el relator, con total propiedad del duro momento que le tocó enfrentar,

En ese sentido, Palma aseguró que está feliz tras dejar TNT Sports, ya que “podís perder mujer, plata, estatus social, pero no podí recuperar el tiempo, yo estoy recuperando el tiempo los fines de semana”.

Luego de renunciar al canal deportivo, Palma aseguró que busca hacer proyectos de streaming y relatos con figuras de la farándula nacional, como Stefan Kramer. Aún está en conversaciones y reveló que pronto espera anunciar oficialmente su nuevo desafío.