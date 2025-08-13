Claudio Palma es una de las grandes estrellas del relato en el fútbol chileno. Claro que no siempre fue así. El comentarista confesó lo que le pagaba CDF por cada partido que transmitía.

En las últimas semanas Palma causó mucho ruido al salir de TNT Sports. La voz de la Liga de Primera acusó un importante desgaste, además de las ganas de tener los fines de semana libres, para lo cual decidió dar un paso al costado y enfocarse en nuevos proyectos.

El pago de CDF a Claudio Palma

Sin dudas que en la era del Canal del Fútbol, Claudio Palma se transformó en la voz más reconocida del torneo chileno. Frases célebres como “en un bosque de piernas”, “lo anunció con letras de liquidación” o “cuando estaba batido”, lo hicieron llegar incluso a los videojuegos piratas.

Fue en esa época de CDF donde Palma se consolidó como relator. Incluso siguió la campaña de Chile rumbo a Sudáfrica 2010, donde la dedicó la clasificación a su fallecido padre en el triunfo 4-2 sobre Colombia en Medellín. Es sin dudas uno de los momentos más recordados por los hinchas.

“Viene el ‘Padre querido’. Yo lo cuento siempre porque yo soy muy creyente y fue muy contradictorio esa noche porque digo ‘Sudáfrica, espéranos, que allá vamos’. Termina la hu…, quedó la ca… en mi teléfono, pensaban que estaba en Colombia. Me corrieron unas lágrimas y dije ‘no voy a ir al Mundial’. No iba al Mundial, porque lo tenía TVN”, recordó Palma en “Seré Wn?” de Julio César Rodríguez.

Pese a que en principio no iría a la Copa del Mundo, su voz cruzó la Cordillera de los Andes y fue contactado por DirecTV para estar en la cita planetaria como relator. De esta manera, se le salió lo que le pagaba el Canal del Fútbol en aquellos años por cada partido. Julio César Rodríguez no lo podía creer.

“Yo ganaba en el CDF 70 lucas por partido. Yo voy gratis, dije altiro. Y eran buenas las lucas. Hasta donde llegue Chile (le ofrecieron en primera instancia) y fui con Sebastián Rozental. Quedamos eliminados y me dice ‘van a seguir’. Relaté el tercer lugar. Conocí la creme de la creme del periodismo. Ahí cambió todo“, cerró el relator que “caza ratones a pata pelada”.