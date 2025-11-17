La selección chilena vuelve a salir a la cancha este martes, cuando se mida desde las 14:00 horas ante Perú, en el cierre del triangular amistoso que completa Rusia.

La Roja tiene la opción de ganar el mini torneo amistoso, ya que viene de vencer por 2-0 a los locales en Sochi, mientras que los incaicos empataron 1-1 con los rusos en el primer partido del certamen.

La Selección se mide ante un equipo peruano que vive un proceso similar, debido a que también quedó afuera del próximo Mundial y tiene un entrenador interino, Manuel Barrueto, quien está probando a nuevos jugadores con el proceso de 2030 en la mira.

Marcos López anticipa el clásico entre Chile y Perú

Uno de los pocos jugadores peruanos que milita en Europa es el lateral izquierdo Marcos López, quien está jugando en FC Copenhague y anticipó el choque con Chile.

La Roja le ganó hace muy poco a Perú, ya que lo venció por 2-1 en octubre pasado en La Florida, es por ello que el defensor se pone el parche antes de la herida y señala que están viviendo un proceso y que los resultados vendrán de a poco.

Marcos López es fijo en la selección peruana.

“El hincha obviamente va a pedir resultados, va a querer siempre ganar los partidos, que nosotros también como profesionales que defendemos el escudo queremos ganar siempre, desde ahí que confíen, que crean en este nuevo proceso, que va a ser duro porque hay muchos jóvenes, pero hay que darle con todo“, dijo López.

“El grupo está ilusionado con lograr grandes cosas y este proceso ilusiona para nosotros, no sé cómo se vea desde afuera, pero desde adentro ilusiona”, cerró el lateral izquierdo de 25 años.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en Sochi?

La selección chilena volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante Perú en Sochi, a partir de las 14:00 horas.

