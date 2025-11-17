Una linda victoria sumó la selección chilena el pasado sábado, que volvió al triunfo en calidad de visita tras superar a Rusia en Sochi.

La Roja, que vistió de blanco ante el vetado elenco europeo, ganó por 2-0 gracias a los goles de los delanteros Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

El triunfo sirvió para que el entrenador interino de la Selección, Nicolás Córdova, saboreara la primera victoria desde que tomó el cargo de forma provisoria y se gana elogios.

Agustín Arce valora a Nicolás Córdova

Varias caras nuevas tiene la selección chilena y una de ellas es el volante de Deportes Limache Agustín Arce, quien festejó el triunfo ante Rusia.

El formado en Universidad de Chile dijo sobre el partido con los rusos que “esta victoria es un envión anímico para el grupo”.

Agustín Arce alabó a Nicolás Córdova. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Por último, Arce llenó de elogios a Nicolás Córdova, a quien conoce porque fue su entrenador en el proceso para el Mundial Sub 20, en el cual Chile fue muy criticado por su nivel.

“Me ha mejorado como jugador los años que llevamos juntos, he tenido un crecimiento grande”, dijo Agustín Arce sobre Córdova.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en Sochi?

La selección chilena volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante Perú en Sochi, a partir de las 14:00 horas.

