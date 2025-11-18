Los posibles héroes del Clásico del Pacífico: las cuotas de los delanteros de Chile vs Perú

La Roja se prepara para un nuevo clásico ante Perú y estas son las apuestas a los goles de los jugadores más ofensivos.

La Selección Chilena se alista para ir por su quinta victoria consecutiva en partidos amistosos, después de superar a Paraguay, Panamá, Perú y Rusia. Justamente la Bicolor será el rival en Sochi, en un nuevo Clásico del Pacífico.

Para repetir un triunfo, Nicolás Córdova proyecta una ofensiva capaz de hacer mucho daño a la defensa rival gracias a su habilidad y velocidad. Por eso, en este artículo repasamos los antecedentes recientes y las cuotas de gol de la posible delantera de Chile vs Perú.

Apuestas a los goleadores de Chile vs Perú – Anotará en cualquier momento

Ben Brereton Díaz 3.60 Darío Osorio 3.60 Lucas Cepeda 3.60

Ben Brereton, la pesadilla de Perú

Ben Brereton Díaz viene de marcar en dos partidos consecutivos con la Selección Chilena. Convirtió en el Clásico del Pacífico disputado en territorio chileno y ahora buscará repetir frente a Perú, esta vez en Sochi. También anotó en el reciente duelo ante la Selección Rusa.

El delantero del Derby County suma nueve conquistas a nivel internacional.

Anotará en cualquier momento: Ben Brereton Díaz – 3.60 en bet365

Gran temporada de Osorio en Midtjylland

Darío Osorio acumula tres goles y cuatro asistencias en 12 partidos de la Superliga danesa, superando ya su registro de la temporada pasada en apenas la mitad de encuentros disputados. Además, suma dos festejos y tres pases de gol en la Europa League.

El jugador de 21 años del Midtjylland también tiene un tanto con La Roja: lo marcó en la derrota ante Francia, el último amistoso que Chile perdió.

Anotará en cualquier momento: Darío Osorio – 3.60 en bet365

Cepeda busca otro grito con La Roja

Lucas Cepeda suma seis tantos con Colo Colo en la temporada, considerando todas las competencias. También anotó dos goles en las Eliminatorias Sudamericanas, ambos frente a Venezuela, en una actuación estelar en la que además aportó una asistencia.

Su tercer festejo a nivel internacional llegó en la goleada 6-1 sobre Panamá. ¿Podrá volver a marcar ante Perú?

Anotará en cualquier momento: Lucas Cepeda – 3.60 en bet365

Cuotas en Chile vs Perú

Chile vs Perú: últimos partidos