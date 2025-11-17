Tanto en el fútbol como en la política, hay quienes terminan celebrando y otros, simplemente aceptando la derrota. Jorge “Peineta” Garcés probó suerte en las últimas elecciones y te contamos cómo le fue.

El último fin de semana en Chile no solo se realizó la elección presidencial, sino que también el país tuvo la misión de elegir a nuevos senadores y diputados para el Congreso. Justamente en este último grupo estaba el reconocido entrenador campeón con Santiago Wanderers en 2001.

El resultado de Jorge “Peineta” Garcés

Jorge Garcés dirigió por última vez a nivel profesional en la Copa Chile 2024, cuando estuvo al mando del equipo del archipiélago Juan Fernández ante Santiago Wanderers y casi hace la gracia, cayendo por 2-1.

Tras alejarse de la banca, Peineta decidió sacar nuevamente el traje, aunque esta vez para ser candidato a diputado. El entrenador se presentó apoyado por Evópoli en el Distrito 7, el cual integran las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Sin embargo, pese a la intensa campaña que llevó adelante Jorge Garcés, sufrió una dura derrota en las elecciones. El ex entrenador de la selección chilena no fue elegido debido a que no alcanzó los votos necesarios para llegar al Congreso.

La candidatura de Jorge Garcés no tuvo éxito.

Peineta solo logró el 1,11%, con alrededor de 6.000 votos, con lo cual no pudo alcanzar un cupo en la Cámara de Diputados. Esta fue la segunda aventura del querido entrenador en la política. En 2021 también había postulado como concejal en Talca apoyado por Chile Vamos, pero tampoco fue elegido esa vez tras obtener el 1,57% de los votos.